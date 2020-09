PREDSEDNIK VUČIĆ IZ BRISELA: Naša borba pokazala je veliko dostignuće u SAD!

Predsednik Republike Srbije danas boravi u Briselu gde učestvuje na novoj rundi dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou.

Otvorene dve nove teme Predsednik Srbije Aleksandar Vučić preneo je danas da su, tokom nove runde dijaloga Beograda i Prištine, otvorene dve nove teme - Zajednica srpskih opština, kao i imovina i finansijski zahtevi. Kazao je, u izjavi novinarima, da je razgovarano danas o nestalim osobama, interno raseljenim i ekonomskim pitanjima, a da je usaglašeno da se otvore dve nove teme. - Čim se bude formirala nova vlada i Skupština počne da radi u punom kapacitetu, idemo pred skupštinu sa temom KiM. Imali smo pre 5-6 meseci u parlamentu, ali želimo da svi koji učestvujemo u razgovorima iznesemo pred parlament o čemu se razgovara, šta je to što radimo, šta je dobro, a čemu se ne radujemo, rekao je Vučić. Preneo je da će razgovori o ZSO biti nastavljeni 17. septembre na nivou šefova pregovaračkih tima, a potom 28. septembra na visokom nivou.

Ukloniti barijere

Vučić je rekao da dolaze najteža pitanja, prema kojima postoje potpuno suprostavljeni stavovi, zbog čega će biti razgovori komplikovani i teški.

-U svakom slučaju nisam nezadovoljan današnjim sastankom, podvukao je on.

- Za nas je ključno da se uklone barijere, da omogućimo slobodan protok robe, ljudi i kapitala, rekao je Vučić, obraćajući se novinarima nakon sastanka.

- Biće komplikovano i biće teško, ali moramo da nastavimo sa našim planovima i našim ciljem - rekao je predsednik.

- Čekamo da se u naradnih mesec dana vidimo koliko će novca biti dato i na koliko infrastrukturnim planova možemo da računamo - dodao je on.

- Mi o svim važnim temama razgovaramo sa EU, mi smo razgovarali o protoku robe, kapitala i usluga, o raseljenim licima i nestalim licima, to su nam tri najvažnije teme, a to su suštinska pitanja za našu zemlju - rekao je predsednik.

- Nama je važno to, mi se time ponosimo, i to je za nas uspeh, mi smo to dogovorili i imamo uvid u sve arhive, važno je da učinimo tu vrstu napora da bi olakšali roditeljima, porodici, prijateljima... Da ih nađemo i sahranimo kako treba, mi to ne smemo da zaboravimo, sve naše ali i albanske žrtve, kao što vidite, ja mislim na obe strane - rekao je Vučić.

Tražim samo poštovanje - Meni je drago da mi izazivamo toliki interes u Hrvatskoj i njihovim medijima, ja sam zadovoljan što izazivamo oduševljenje. Mi smo spremni da uvek razgovaramo o budućnosti i da imamo najbolji mogući odnos, i smatramo da je to strašno važno, ali ja neću da insistiram, ali sam spreman da položim cvet na svakom mestu gde je stradao Hrvat, ali da se svađam i insistiram, to neću. Tražim samo poštovanje, i mi prema njima i oni prema nama, ništa više od toga, samo poštovanje - rekao je predsednik za kraj obraćanja.

Treća runda razgovora

Kako je ranije najavljeno na današnjoj, trećoj po redu, rundi obnovljenog dijaloga na visokom nivou, lideri bi trebalo da potvrde finalizaciju dogovora oko pitanja nestalih, raseljenih i ekonomskih odnosa i otvore nove teme koje obuhvataju Zajednicu srpskih opština, međusobna finansijska potraživanja i imoviska pitanja.

Podsetimo, predsednik Vučić se danas sastao na radnom doručku sa Oliverom Varheijem.

Varheji: Vučić me je obavestio o važnim sastancima i sporazumima potpisanim u Vašingtonu Komesar za poroširenje EU Oliver Varheji kaže je imao odličan razgovor sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, tokom kojeg ga je srpski predsednik informisao o sporazumima potpisanim u Vašingtonu "Pozdravljam današnji nastavak dijaloga kome posreduju šef diplomatije EU Žosep Borel i specijalni predstavnik EU Miroslav Lajčak. Predsednik Vućić me je obavestio o važnim sastancima i sporazumima potpisanim u Vašingtonu, a razmotrili smo i mogućnost da se to isprati i zajedničkom izjavom sa EU", napisao je Varheji na Tviteru.

