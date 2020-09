JOVANOV OPLEO PO ĐILASU: On međunarodnu politiku i odnose posmatra iz pozicije voajera, koji niti razume, niti doprinosi

Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Milenko Jovanov upitao je sa kojim se to svetskim liderom Dragan Đilas ikada susreo da bi mogao da daje svoje opservacije o međunarodnoj politici.

"Kada naredni put Dragan Đilas krene da saopštava građanima svoje opservacije o međunarodnoj politici, morao bi da kaže sa kojim se to on svetskim liderom sastao ikada u životu. Zatim bi morao da kaže i na kojem je svetskom političkom događaju učestvovao i šta je tamo za Srbiju postigao. Odgovor je jasan, jer, Đilas međunarodne odnose i međunarodnu politiku posmatra iz pozicije voajera, koji niti šta razume, niti čemu doprinosi, ali voli da pogleda i da posle komentariše", rekao je Jovanov a objavljeno u saopštenju na sajtu SNS.

"Kako izgleda kada ovaj voajer poželi nešto konretno da uradi na međunarodnom planu, najbolje pokazuje njegov jadni pokušaj, koji se završio tako što mu se Vuk Jeremić u lice smejao zbog briljantnog „tarzanskog“ engleskog koji je tom prilikom demonstrirao. Upravo zbog toga, Đilas treba da se drži tema u koje se razume, a to je pre svega besomučno bogaćenje zahvaljujući političkim pozicijama. Za to je stručan, ali o tome ne treba da priča građanima, nego nadležnim organima, a nadam se da se i taj dan bliži", dodao je on.

(Kurir.rs)

