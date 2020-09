VUČIĆ ZA DNEVNI AVAZ: Nije mi palo na pamet da zbog stolice napustim razgovor s Trampom

SARAJEVO - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se prošlog petka u razgovoru sa američkim predsednikom Donaldom Trampom "ponašao odgovorno i pristojno" i da je razgovor bio "odličan".To bih ponovio uvek, jer moja je obaveza da radim sve što mogu za moju zemlju, za Srbiju. A trudio sam se da sve što smo mi predlagali bude u interesu ne samo Srbije, već i svih drugih u regionu, rekao je Vučić u intervjuu za sarajevski "Dnevni avaz".

On je rekao da mu "nije palo na pamet da zbog stolice" na kojoj je sedeo u Ovalnoj kancelariji u Beloj kući, što su mnogi komentarisali, napusti sastanak s Trampom.

"Zamislite predsednika bilo koje od naših malih zemalja iz regiona da dobije priliku da udje u Ovalnu sobu, da razgovara bilateralno, sam s predsednikom SAD i da, kada mu stave stolicu, on kaže: 'Izvinite, ne interesuje me ova stolica, sad ću lepo da je šutnem, pa ću da izadjem napolje i baš me briga za SAD, jer je meni mnogo važno za moju sujetu kakva će stolica da bude!' ", kazao je Vučić.

Portal "Dnevnog avaza" objavio je deo intervjuu s predsednikom Srbije, najavivši da će ceo tekst razgovora biti u sutrašnjem štampanom izdanju.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir