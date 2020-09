PRVA POBEDA: Sporazumi iz Vašingtona i Brisela velika šansa za Srbiju

Sporazumi koje su Beograd i Priština potpisali u Vašingtonu i Briselu predstavljaju veliki iskorak u međusobnim odnosima, a najveći benefit naša zemlja imaće od mini-Šengena i otvaranja regionalne kancelarije DFC u Beogradu, ocena je sagovornika Kurira. Najveći uspeh je, dodaju, što smo odbili da priznamo Kosovo kao nezavisnu državu.

Strateško partnerstvo sa SAD

Premijerka Ana Brnabić poručila je juče da smo velike stvari izvojevali u Vašingtonu i posebno istakla otvaranje kancelarije DFC u Beogradu kao ogroman signal za investitore i pokazatelj koliko je Srbija bezbedna zemlja za ulaganje.

- Preponosna sam na našu zemlju i delegaciju, predvođenu Vučićem, kako su predstavljali Srbiju u Vašingtonu i Briselu, kako su ispregovarali sporazum i šta je sve Srbija dobila - rekla je Brnabićeva, kao i da očekuje da predsednik DFC uskoro dođe u Srbiju, svakako do kraja septembra, te da se već radi na otvaranju ove regionalne kancelarije u Beogradu.

Brnabićeva: Preponosna sam na našu delegaciju kako su ispregovarali sporazum i šta je Srbija dobila

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da je potpisani sporazum u Vašingtonu istorijski i dobar za našu zemlju. On je naveo da su SAD velika sila koja je na strani kosovskih Albanaca, da su promoteri kosovske nezavisnosti i podsetio da je za SAD i najveći broj zemalja EU Kosovo nezavisno i da ga oni tako posmatraju.

- To je početna pozicija s kojom se Aleksandar Vučić suočava. Ovo je istorijski momenat da odete u Brisel i Vašington i razgovarate o ekonomiji, o stvarima koje su važne za građane - rekao je Stefanović.

Prema rečima šefa diplomatije Ivice Dačića, ovo je veliki iskorak i korak napred ka strateškom partnerstvu sa SAD.

- Drugo, uspeli smo da izbacimo deo koji se tiče međusobnog priznanja. I treće, veliki je benefit od ekonomskog sporazuma, što će dovesti do američkih investicija, a to je od ogromnog interesa za građane - kazao je Dačić. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je u razgovoru za naš list, sumirajući rezultate, ponovio da „lažna država Kosovo nije dobila priznanje“.

- Pre 2012. takav rezultat pregovora u Vašingtonu ne bi bio moguć. Vučić od 2012. uspeva da nametne srpske poglede i stavove i mnogo moćnijima od nas, a to pre njega nije bilo moguće ni zamisliti - istakao je Vulin.



Od ekonomije do politike

Milovan Drecun, bivši predsednik skupštinskog Odbora za KiM, kao najveći uspeh naše delegacije navodi odbijanje da priznamo Kosovo.

- Kosovo je pristalo da uđe u mini-Šengen, nema više barijera i taksa, i to je mogućnost za srpske privrednike i poljoprivrednike da van Kosova plasiraju robu - poručio je on.

Sporazum potpisan u Beloj kući, prema rečima Milovana Jovanovića, novinara i političkog analitičara, od ogromnog je značaja ne samo za Srbiju već za čitav region, jer će dovesti do relaksacije odnosa, ali i otvaranja novih radnih mesta: - Mini-Šengen, vizionarska ideja predsednika Vučića, najvažniji je projekat od razbijanja SFRJ do danas, jer će dovesti do homogenizacije evropskog prostora i ojačati i samu EU. To je prepoznala administracija Donalda Trampa, najprijateljskija administracija prema našoj zemlji u poslednjih 40 godina. Sporazum je pre svega usmeren na ekonomsku stranu, ali je on i politički.

HLADAN TUŠ ZA PRIŠTINU IZ BRISELA STANO: EU PRIMA SAMO PRIZNATE DRŽAVE Peter Stano, portparol EU, poručio je da u slučaju Kosova nisu ispunjeni svi potrebni zahtevi kako bi se eventualni zahtev za kandidaturu Prištine u EU ozbiljno razmotrio u Briselu. - Svako može da radi šta hoće, ali realno gledano, kandidatura se podnosi i ozbiljno razmatra samo ako ispunjavate određene kriterijume, a jedan od njih je da vas sve zemlje članice ste priznaju kao državu - poručio je Stano, kao i: - To je životna činjenica, EU prima u članstvo samo priznate države.

ATLANTSKI SAVET ISTORIJSKI PROCES Prema rečima Dejmona Vilsona, izvršnog potpredsednika Atlantskog saveta, dokumenta koja su potpisana u Beloj kući trebalo bi posmatrati kao deo šireg istorijskog procesa. On je rekao da je tome doprinela politička odluka.

