POPOVIĆ IVKOVIĆ: Jurić se bavi politikom, nije mu više bitan sistem Amber Alert

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Biljana Popović Ivković izjavila je danas da jedini koji se bavi politikom dok govori o bezbednosti očigledno je Igor Jurić.

- Pošto se samo bavi politikom, sada mu više nisu bitni ni bezbednost dece, niti sistem Amber Alert. Tvrdi Jurić da bolje poznaje navedeni sistem od ljudi iz Amber Alerta Evrope, organizacije koja ima podršku Evropske unije, da bi njegovo uvođenje bila politička odluka i da sistem neće biti ni uveden. Nameće se logično pitanje zašto se ne raduje pomacima ka njegovom uvođenju, ukoliko je do sada insistirao da je to važna stvar za Srbiju. Baš kao što je i mesecima u javnosti lansirao priču o političaru pedofilu, a onda nije želeo da otkrije njegov identitet. I danas ne želi da objasni kako je to onda prikrivanjem pedofila, ukoliko postoji, pomogao da se zaštiti i spase dete. Uporno ponavlja da u Srbiji nestaje veliki broj dece, iako i sam Jurić odlično zna da se u najvećem broju slučajeva radi o bežanju dece od kuće zbog loših ocena, ljubavnih problema, svađa sa roditeljima i bežanju iz domova, koja se vrlo brzo pronađu - navodi u saopštenju Popović Ivković.

Ona kaže dalje da su zakoni naše zemlje regulisali postupanje policije i tužilaštva u slučajevima prijavljenih nestanaka.

- Potraga počinje istog trenutka po dobijanju prijave, a procena policije i tužioca je kada će alarmirati javnost. Učiniće to uvek ukoliko je to u interesu deteta i zasigurno neće ukoliko to može štetiti potrazi i ugroziti život deteta. Nadalje, Jurić svesno obmanjuje građane Srbije sa svojim amaterskim registrom nestalih lažirajući masovne nestanke odraslih u Srbiji. Nikako da odgovori zašto su u ovom registru, kao što je to nedavno objasnio pripadnik UКP-a Milan Davidović, ljudi koji su samovoljno napustili svoje kuće, otišli od svojih emotivnih partnera, porodica, roditelja i ne žele kontakt sa porodicama, a čije podatke javno i samovoljno objavljuje. Zašto su u registru ljudi za koje tvrdi da su nestali oni za koje je poznato da su preminuli, kao i ljudi iz kriminogene sredine koji su na Interpolovim poternicama? Ministarstvo unutrašnjih poslova će činiti i ubuduće sve da unapredi rad izuzetnih profesionalaca, dugogodišnjih policijskih službenika, koji rade na bezbednosti dece i svih građana Srbije. U isto vreme očekujem da Igor Jurić jasno kaže da li je poenta da Srbija dobije Jurićev Amber Alert, Jurićev registar nestalih i da Jurić bude i policajac i tužilac i sudija. Da li mu je stalo do bezbednosti dece ili se bavi politikom - ističe se u saopštenju.

(Kurir.rs)

