VUČIĆ SE OGLASIO NA INSTAGRAMU POSLE RAZGOVORA SA PUTINOM: Otkrio detalje razgovora sa ruskim kolegom!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom i obavestio ga o razgovorima u Vašingtonu i Briselu. Predsednik Vučić i predsednik Putin su ovom prilikom razmenili mišljenja o situaciji na Balkanu i razgovarali o aktuelnim pitanjima strateškog srpsko-ruskog partnerstva, uključujući razvoj dijaloga na najvišem nivou. Dvojica sagovornika su potvrdili da su Srbija i Rusija iskreni prijatelji, čija je saradnja zasnovana na međusobnom poverenju. Predsednik Vučić je naglasio da je Srbija vojno neutralna zemlja, a predsednik Putin je pozdravio to čvrsto opredeljenje Srbije. "Bez obzira na težinu i složenost svoje geopolitičke, vojno-bezbednosne i ekonomske pozicije, Srbija će štititi principe vojne neutralnosti i ostaće istinski i korektan partner Ruske Federacije", naglasio je predsednik Vučić. Predsednik Vučić je predsedniku Putinu izrazio zahvalnost na nepromenjivoj podršci Rusije teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, kao i naporima za održavanje mira i stabilnosti u regionu. Predsednik Vladimir Putin je rekao da će Ruska Federacija pružati političku podršku Srbiji u njenim naporima za očuvanje svog teritorijalnog integriteta i svoje spoljnopolitičke akcije koordinisati sa Srbijom, a sve sa ciljem zaštite međunarodnog javno-pravnog poretka. Predsednik Vučić i predsednik Putin su istakli da ekonomske veze Srbije i Rusije konstantno jačaju, ali da su mogućnosti za saradnju u oblasti privrede daleko veći od iskorišćenih, te ima prostora za nove zajedničke projekte.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Sep 10, 2020 at 1:47am PDT