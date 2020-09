VAŽNI I VEOMA KORISNI RAZGOVORI ZA SRBIJU: Vučić razgovarao sa ambasadorima Višegradske grupe FOTO

Važni i veoma korisni razgovori za Srbiju u prijatnom popodnevnom ambijentu našeg Beograda sa ambasadorima Višegradske grupe - ambasadorom Češke Tomašem Kuhtom, ambasadorom Slovačke Fedeorom Rosohom, ambasadorom Mađarske Atilom Pinterom i ambasadorom Poljske Rafalom Perlom.

