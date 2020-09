VUČIĆ PRELOMIO? Predsedništvo SNS do kraja nedelje, Dačić u vladi izvesniji od Šapićevog Spasa

Srpska napredna stranka najverovatnije će do kraja ove nedelje održati sednicu Predsedništva partije, na kojoj će centralna tema biti formiranje nove vlade, saznaje Kurir. Načelni plan je, ističe izvor našeg lista iz vrha SNS, da nakon pomenute sednice, u toku naredne nedelje, od 21. septembra, bude zakazana sednica Skupštine Srbije, na kojoj bi bili izabrani predsednik parlamenta, generalni sekretar i potpredsednici, a potom, nakon dan-dva, i formirana vlada.

Tako bi izvršna vlast bila imenovana do kraja septembra - roka koji je u više navrata pominjao i predsednik Srbije i lider naprednjaka Aleksandar Vučić. Rešavanje problema u SNS

- Sednica Predsedništva stranke još nije zakazana, ali svi očekujemo da će biti održana do kraja ove nedelje, uključujući i vikend. Iako se i na ranijim sednicama Predsedništva provlačila tema formiranja nove koalicione većine, verujem da će to sada biti centralna tema. Predsednik Vučić je rekao da će nova vlada biti formirana do kraja septembra, a kako treba da se zakaže i sednica Skupštine, na kojoj bi se izabrao predsednik, pre formiranja vlade, jedini termin kada Predsedništvo, koje će prethoditi svemu ovome, može da se održi je do kraja ove nedelje - navodi izvor našeg lista iz SNS.

Vučić je u više navrata rekao da će Srbija dobiti novu vladu do kraja septembra. Gostujući na RTS pre četiri dana, Vučić je kazao da pre formiranja nove vlade, SNS treba da reši neke svoje unutrašnje probleme, što je već u toku.

- Zadovoljan sam što imamo više od 55 odsto novih gradonačelnika i predsednika opština. To ne znači da su oni koji više nisu na svojim položajima bili loši, ali je uvek dobro da dođe do nove i svežije krvi - naveo je Vučić, kao i da će nova vlada morati da se „suoči s važnim i ozbiljnim problemima“, te to mora biti „vlada hrabrih ljudi“.

Vlada kontinuiteta

Bojan Klačar, izvršni direktor Cesida, kaže da bi trebalo da dobijemo vladu do kraja septembra, ali da to najviše zavisi od procene SNS i Vučića.

- Ipak, imajući u vidu čvrstu Vučićevu najavu, očekuje se da rok bude ispunjen i da dobijemo vladu za dve ili tri nedelje. To će biti vlada kontinuiteta - navodi Klačar, a na pitanje da li je sada izvesnije ko ulazi u Nemanjinu - SPS ili Spas, on kaže:

- Iz onoga što izjavljuju funkcioneri SNS i Vučić, i dalje se ne vidi njihov opredeljujući stav. Imajući u vidu neke druge poteze i gledajući širu sliku, realnije je da u vladi bude SPS, tradicionalno uz manjine. To se vidi jer su SPS i SNS međusobno spustili tenzije i jer je Šapić izabran za predsednika Skupštine opštine Novi Beograd. Gledajući i dešavanja u Starom gradu i Novom Beogradu, izgleda kao da je SNS napravio sa Šapićem neki prećutni dogovor o lokalu. Kada je reč o ljudima u vladi, bilo bi dobro da to budu ljudi sa što manje balasta, stručni.

SASTAV VLADE Brnabićeva najveći favorit za premijera Najveći favorit za premijera je Ana Brnabić, koja je Vladu i vodila prethodne četiri godine. Spekuliše se da u Nemanjinoj ostaju Zorana Mihajlović, s tim što bi ona preuzela resor energetike, Jadranka Joksimović, dok bi Marko Čadež došao na čelo resora privrede. Prema nekim spekulacijama, siguran je i Zlatibor Lončar, aktuelni ministar zdravlja. Marko Blagojević, koji vodi Kancelariju za obnovu i razvoj, mogao bi da dođe na čelo sektora za građevinu. foto: EPA

TRKA ZA PRVOG ČOVEKA SKUPŠTINE Marinković, Orlić, Obradovićeva u igri Najveće šanse da vode Skupštinu Srbije u sledećem mandatu imaju funkcioneri SNS - Vladimir Marinković, Marija Obradović ili Vladimir Orlić, a postoji mogućnost i da, ukoliko se vladajuća koalicija ipak napravi sa Spas, to mesto pripadne nekom iz tog bloka.

