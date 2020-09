VUČIĆ S DAČIĆEM RAZGOVARA DO KRAJA NEDELJE? Srbija najverovatnije dobija koncetracionu vladu

Predsednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić i Ivica Dačić, šef SPS, trebalo bi da se sastanu do kraja ove nedelje kako bi nastavili pregovore o budućoj vladi, saznaje Kurir.

Do kraja ove nedelje (uključujući i vikend) trebalo bi da se održe i sednice predsedništva SNS i glavnog odbora te stranke, a isti sastanci stranačkih tela očekuju i socijaliste u danima pred nama, a pre konačnog dogovora o budućem sastavu vlade.

- Vučić i Dačić će se sastati ovih dana, po svemu sudeći do kraja ove nedelje. Tema razgovora biće, naravno, formiranje nove vlade. Plan je da se do kraja ove nedelje održe i sednice predsedništva i glavnog odbora SNS, to bi okvirno moglo da bude ili u petak, ili u nedelju - kaže izvor našeg lista i dodaje:

- I socijalisti će ovih dana imati sednice predsedništva i glavnog odbora, a one će uslediti posle razgovora s Vučićem. Dalji plan je da posle sednica stranačkih organa SNS, dakle tokom sledeće nedelje, bude zakazana sednica Skupštine Srbije na kojoj će biti izabran predsednik Skupštine, generalni sekretar i potpredsednici. Potom, do kraja septembra, kako je to Vučić više puta i najavio, biće formirana nova vlada.

foto: Printscreen

Prema rečima sociologa Vladimira Vuletića, sigurno je da ćemo novu vladu dobiti u zakonskom roku.

Tri scenarija

- Najveća verovatnoća je trenutno koncentraciona vlada. Potom, sličnu verovatnoću imaju ove opcije - SNS samostalno, zatim SNS i Spas, pa SNS-SPS - naveo je Vuletić.

foto: Medija Centar

Politički analitičar Jelena Vukoičić kaže da bi za Srbiju, zbog situacije u kojoj se zemlja nalazi, a koja je teška, bila bolja što šira koalicija.

- Međutim, ako bi u vladu ušli i SPS i Spas, uz manjine, to bi bili svi učesnici koji su prešli cenzus i u Skupštini ne bi bilo opozicije. Teško mi je da zamislim tako nešto. Ako gledamo svakog ponaosob, Spas bi doneo nešto novo, promene su uvek dobrodošle, dok je SPS dugogodišnji partner, ali za njegovo delovanje i odnos sa SNS se vezuje dosta kontroverzi. To je jedan teret koji oni imaju i sada je na SNS da donese odluku. Da li će se odlučiti za novu opciju ili za starog partnera čiji su funkcioneri u nekoliko navrata pokazali loš odnos prema SNS, a tu su i afere koje se vezuju za njihove članove - navela je Vukoičićeva.

Inače, kako kaže naš izvor iz vrha vlasti, sednica Skupštine na kojoj će se birati novo rukovodstvo još nije zakazana jer je potrebno napraviti dogovor na nivou poslaničkih grupa o tome ko će biti kandidati za potpredsednike.

Trka za parlament

- Za to je potreban dogovor između stranaka koje su ušle u parlament. Nije isključeno da potpredsedničko mesto dobije neko iz partija manjina - kaže naš sagovornik.

A koplja za čeono mesto parlamenta, o čemu je Kurir pisao, lome se između tri kandidata iz redova SNS - Marije Obradović, Vladimira Orlića i Vladimira Marinkovića.

OPCIJE ZA LIDERA SPASA Šapić može da bude predsednik opštine foto: screenshot Kurir TV Aleksandar Šapić, lider Spasa, izabran je za predsednika Skupštine opštine Novi Beograd. Međutim, ovo imenovanje ne isključuje mogućnost da Šapić ponovo bude predsednik opštine - ukoliko do toga dođe, on bi podneo ostavku na aktuelnu funkciju i bio biran za sledeću.

Kurir.rs/ Katarina Blagović Foto: Marina Lopičić

Kurir