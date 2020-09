TONČEV OPET NAPAO SNS: Vlast nam potura zakone

Potpredsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Novica Tončev ponovo je napao Srpsku naprednu stranku (SNS), koja je inače koalicioni partner socijalista. Ovog puta optužio je vladajući SNS da maltene potura predloge zakona republičkim poslanicima u poslednjem trenutku, pa da i ne znaju šta usvajaju. Naprednjaci mu pak poručuju da ih i ne čudi da nije sposoban da pročita i razume za šta glasa, te da o njegovim postupcima treba da se oglasi i lider njegove partije Ivica Dačić.

Ima neposlušne saradnike Ivica Dačić foto: Kurir

Pale i pretnje

Naime, na sednici Skupštine opštine Surdulica 12. septembra Tončev je s govornice izjavio da se republičkim poslanicima ne daje pravo da diskutuju o budžetu, jer se materijal dostavlja noć uoči sednice.

- Nijedna sednica republičke skupštine nije zakazana u redovnom roku. Od nas neko pravi idiote. Ja sam dobio 1.200 stranica uveče, a ujutro sam glasao. Nisam ni pogledao program, a glasao sam - poručio je Tončev. Prethodno je tokom sednice sedeo na kraju sale i dobacivao odbornicima SNS, a potom im i verbalno pretio.

Tončev za Kurir pak tvrdi da nije prozivao republičku vlast predvođenu naprednjacima, već da je „samo odgovarao odbornicima SNS u Surdulici“ na opasku.

- Odbornici SNS su se bunili zašto je skupština u Surdulici zakazana po hitnom postupku i da smo mi u Surdulici idioti zato što smo je zakazali po hitnom postupku, a ja sam rekao da se i Skupština Srbije zakazuje tako i da ne smatram da smo poslanici idioti - naveo je on.

foto: Filip Plavčić

S druge strane, ovakvo ponašanje Tončeva, odnosno njegove pretnje i optužbe na račun funkcionera SNS, naprednjake ne iznenađuju. Potpredsednik SNS Milenko Jovanov kaže da ni najmanje ne sumnja da je Tončevu izuzetno teško da pročita skupštinski materijal, te da mu je još teže da ga razume:

Preduzeti nešto

- Zato sam uveren da apsolutno govori istinu da on nema pojma ni gde sedi, ni zašto sedi, ni za šta glasa. Ali to je pitanje za njegovog šefa i njegovu partiju, zašto su čoveka sa tako skromnim mogućnostima stavili za poslanika. Što se tiče njegovih stalnih napada na SNS, on time pre svega govori koliko poštuje svog lidera Ivicu Dačića, koji se zaklinjao da su Tončevljeve izjave date van konteksta i da to nije politika SPS. Ali sada vidimo da je to konstanta i sam SPS i njegov lider će teško moći bilo koga da ubede u to da Tončev deluje samostalno i nekontrolisano ukoliko se u vezi s njim ne preduzmu neke ozbiljne mere .

NIJE MU PRVI PUT Pretio blokadom auto-puta Ovo je samo jedan u nizu napada Tončeva na SNS. Pre samo dva meseca Tončev je pretio da će surdulički socijalisti blokirati auto-put ukoliko se nastavi, kako je rekao, besmislena smena njihovih direktora. - Mi u SNS i predsedniku Vučiću vidimo partnere s kojima ćemo nastaviti da radimo u interesu naše zemlje i naših građana. Žao mi je što pojedinci iz njihovih redova ruše ugled i kredibilitet najveće stranke u zemlji demonstrirajući moć i bahatost - rekao je tada Tončev.

Kurir.rs/ I. Ž. Foto: Marina Lopičić

Kurir