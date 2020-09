NJIH TREBA DA UBIJETE! OBJAVLJEN SNIMAK: Ovako su doneli spisak haških svedoka o OVK! Ubiće ih kao Haradinajeve svedoke?

Potpredsednik Organizacije ratnih veterana (ORV) tzv. Oslobodilačke vojske Kosova, Nasim Haradinaj, objavio je večeras video snimak na kome se vidi osoba koja je u sedište te organizacije donela dokumenta sa izjavama svedoka, a onda pobegla, prenosi Gazeta Ekspres.

Haradinaj je dodao da su ga u organizaciji nazvali "Munja 2 za Specijalizovana veća", prenosi Kosovo onlajn.

Predsednik ORV OVK Hisni Gucati je ranije danas na konferenciji za medije rekao da su im dostavljeni dokumenti koji sadrže izjave svedoka, kao i to da je osoba koja ih je donela pobegla. Ipak, on tvrdi da imena svedoka nisu navedena, što je malo verovatno s obzirom na to da su priznali da su dobili izjave svedoka.

Dobro je poznato da su gotovo svi haški svedoci, koji su pred sudom u Holandiji trebali da svedoče o zločinima Ramuša Haradinaja i ostalih zločinaca iz OVK, redom pobijeni, ili su stradali pod sumnjiim okolnostima. Da li će novi svedoci ovako proći, prosudite sami...

"Nazvali smo ga 'Munja 2' jer je bio brz kao munja, ali nismo mogli da saznamo o kome se radi. Dvoje naših kolega gotovo da su ga uhvatili da bi saznali koje je taj gospodin, ali je pobegao. Mi koji smo ranije, pre deset dana, izjavili da Specijalni sud uglavnom sarađuje sa Tužilaštvom Srbije, Specijalnim sudom Srbije za ratne zločine. Dva ili tri papira koja imam ovde su na srpskom i engleskom jeziku, tako da su tužioci sarađivali sa srpskim tužiocima, jedan od njih je zamenik tužioca Suda Srbije, koji je formirao dosijee i argumente da su Albanci, navodno, počinili zločine", izjavio je Gucati na konferenciji za novinare.

Ranije je objavljeno da su istražitelji iz Specijalnog tužilaštva Kosova sa sedištem u Hagu oduzeli 4.000 dosijea o ratnim zločinima, koji su pre nekog vremena anonimno predati ORV OVK, navodi Gazeta Ekspres. Teško je verovati, da bi bilo ko, premda je doneo izjave svedoka, zaštitio njihova imena.

Opšte je poznato da su svi svedoci koji su mogli da svedoče protiv Ramuša Haradinaja i nekoliko drugih OVK zlikovaca ubijeni, tako da je ovim dostavljanjem spiska svedoka, tim ljudima praktično stavljena meta na čelo.

