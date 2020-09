SPORTISTA NA ČELU ZRENJANINA: Simo Salapura izabran za gradonačelnika

Simo Salapura izabran je za novog gradonačelnika Zrenjanina na drugoj sednici koja je održana u novom sazivu Skupštine grada.

Vest o izboru Salapure za prvog čoveka grada nije iznenađenje s obzirom na to da se prethodnih dana često pominjao kao jedini kandidat za to mesto. Do ovog izbora bio je uspešan na mestu pomoćnika gradonačelnika zadužen za sport i omladinu. Jedan je od omiljenih funkcionera u ovom banatskom gradu.

Za njegovog zamenika izabran je Saša Santovac. Simo je rođen 04.05.1980. godine u Zrenjaninu. Osnovnu školu završio je u Žitištu. Master i doktorske studije završio je na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu, gde je stekao zvanje doktora nauka u oblasti fizičkog vaspitanja, sporta i kineziterapije.

foto: Grad Zrenjanin

Uspešno je obavljao funkciju generalnog sekretara Sportskog saveza grada Zrenjanina u periodu od 2014. do 2017. Bivši je sportista, državni reprezentativac, nekadašnji trener i selektor karate reprezentacije Srbije, autor i koautor više naučno-istraživačkih radova iz oblasti sporta, aktivan u razvoju i promociji sportskih programa za osobe sa invaliditetom.

Član je Srpske napredne stranke. Oženjen je i otac dvoje dece.

(Kurir.rs/Foto: Grad Zrenjanin)

