OGLASIO SE I ALBANSKI ISTORIČAR: Pročitajte nove, SKANDALOZNE činjenice o caru Dušanu, a za sve mu krivi ONI! PRESMEŠNO

Istoričar i pisac Jusuf Budžovi ocenio je da je istorija Kosova i Albanije u udžbenicima skandalozna, govoreći o navodnom uticaju neistina srpskih istoričara na istoriju Albanije.

Budžovi je optužio Kosovo i Albaniju za umetanje istorijskih laži u udžbenike.

"Danas je veoma veliki problem jer je albanska istoriografija prihvatila ovo pitanje, ovu njihovu laž, ja govorim o institucionalnoj istoriji i istoriji Kosova, a svuda se kaže car Dušan, car Lazar, srednjovekovna srpska kraljevina i uključili su to u udžbenike. Ova laž se nastavlja, i sada je to uključeno u istografiju Kosova i Albanije, u udžbenike i to je vrlo skandalozno i prodaje se ova srpska laž kao istorijska istina, a nije istina" , tvrdi Budžovi.

Okrivio je kosovsku akademiju i albansku akademiju nauka tvrdeći da ih "političke privilegije" navode da ćute pred, kako je rekao, ovim neistinama i istorijskom štetom.

"Insistirao sam, ali stalno sam nailazio na protivljenje, jer postoje dva ili tri takva razloga: istoričari koji danas vode Akademiju nauka u Albaniji i na Kosovu, institucionalno govorim, uglavnom imaju ideološki mentalitet", rekao je on.

Napravili su knjige, napravili naslove, neki od njih su, nažalost, ušli u službe politike i vrlo su dobro prilivegovani materijalno i dobili su zvanične funkcije, ocenjuje ovaj istoričar i pisac.

"Ako bi se prihvatilo ovako nešto, mnoge njihove knjige morale bi biti obezvređene, a mnogi udžbenici prepravljeni" , smatra Budžovi.

Budžovi je zatražio zajednički naučni stav akademija Kosova i Albanije gde bi se rešavale ove teme i prihvatale činjenice za koje, kako navodi, istorija zna.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir