ZNAO, A ĆUTAO! Udovičić dozvolio da zavod za sport plati 22 miliona dinara zbog ignorisanja sudskih odluka

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić uporno je ignorisao dopise u kojim se upozorava da Zavod za sport i medicinu sporta ne postupa po zakonu i sudskim presudama, pa se zbog toga gomilaju višemilionski dugovi. Tako je čak 22 miliona dinara izbijeno iz budžeta Zavoda za sport i medicinu, čiji je direktor Goran Bojović.

Briga ga

Naime, Udovičiću je dopise slao Zvonko Stojisavljević, zaposlen u Zavodu za sport i medicinu sporta, i to više puta, a u njima je obaveštavao ministra da direktor Bojović ne postupa po odluci suda, da krši zakon, zbog čega je zbog nekoliko izvršnih presuda morao da plati čak 22 miliona dinara. To je sve plaćao sredstvima iz budžeta Zavoda.

Stojisavljević kaže za Kurir da je pored ovog iznosa Bojović dobio sudsku presudu da zbog nepoštovanja sudskih odluka plati i lično, kao rukovodilac, i to dva miliona dinara.

- Moja agonija je krenula još 2014, kada sam u junu dobio otkaz u Zavodu za sport i medicinu sporta. Obratio sam se sudu i sud je izrekao privremenu meru da se vratim na posao. Uprkos tome, poslodavci me nisu rasporedili na radno mesto, a problem je kulminirao kada su direktor Bojović i ministar Udovičić 2016. protivzakonito ukinuli radno mesto - lice za bezbednost i protivpožarnu zaštinu (PPZ). Tada su me proglasili tehnološkim viškom. Ponovo sam se obratio sudu i sud je 2017. opet privremenom merom odlučio da se vratim na posao, ali ni to nisu ispoštovali - priča Stojisavljević.

Ističe da je po zakonu ova ustanova u obavezi da ima lice za bezbednost i PPZ, ali uprkos tome, uprava nije postupila u skladu s pravilima.

Ministar ćuti

- Imao sam sudsku dokumentaciju i odluke, ali Bojović nije hteo da me vrati na posao. Zbog njegove bahatosti i zaštite koju je imao od Udovičića stradao je budžet Zavoda. Počele su da se izriču kazne i da se naplaćuju. Ja sam šest-sedam puta slao pisane dopise ministru Udovičiću u kojima sam ga upozoravao šta se radi, on ih je uredno primio, na pisarnici su overeni, a on nije reagovao. Tako je Zavod ukupno platio 22 miliona, a sam direktor dva miliona. Sumnja se da je on svoje kazne plaćao tako što je uzimao novac iz blagajne, a DRI je utvrdila da je bilo nenamenskog trošenja novca - kaže Stojisavljević. Dodaje da je vršen strahovit pritisak na sud i pojedine sudije sa tog slučaja koje su bile sklonjene zbog svog, kako kaže, zakonitog postupanja.

Ministarstvu omladine i sporta smo poslali pitanja 4. septembra, ali do zaključenja broja odgovore nismo dobili. Ministar Udovičić se nije javljao na telefon.

DIREKTOR GORAN BOJOVIĆ Jesmo nešto plaćali, ali ne znam koliko Direktor Zavoda za sport i medicinu sporta Goran Bojović kaže da je Stojisavljevićevo radno mesto ukinuto jer je sindikat to tražio. foto: Beta/Branislav Božić - Nisam mu ja dao otkaz, nego bivši direktor, a njegovo radno mesto nije ukinuto protivzakonito, nego je to tražio sindikat. Taj gospodin je podneo tužbe protiv svih rukovodilaca, to mu je ustaljena praksa. Mi jesmo nešto plaćali po nalogu suda, i ja sam plaćao lično, ali ne znam tačno koliko... Računovodstvo evidentira - rekao je Bojović. Na pitanje da li je to 22 miliona dinara i da li može da proveri s računovodstvom, pa da precizira, on je rekao da će videti, ali do zaključenja broja se nije javio.

