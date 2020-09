MINISTAR VULIN KRIVOKAPIĆU: Gluposti bivšeg režima ne treba da Vam bude politika

Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je danas da je Crna Gora bratska zemlja i da sa njom želimo da imamo dobre odnose.

- Drago mi je što će biti formirana nova vlada u Crnoj Gori i želeo bih da im kažem da ne koriste Srbiju za opravdanje svakakve gluposti. Nemojte da pričate budalaštine kao gospodin Krivokapić koji kaže kako Milo Đukanović i Aleksandar Vučić imaju neke zajedničke poslove. Povedite malo računa - rekao je danas za TV Pink.

Komentarišući izjave da se Srbija mešala u izbore u Crnoj Gori, ministar Vulin je rekao "da se Vučić mešao u te izbore pobeda bi bila ubedljivija".

- Crna Gora treba da vodi računa o tome da je Srbija tu i da treba da ima najbolje moguće odnose sa njom. Što se tiče Aleksandra Vučića, on će učiniti sve da Crna Gora bude uspešna, ali ne morate da slušate gluposti bivšeg režima i da vam to bude politika. Nemojte gospodine Krivokapiću da govorite o tome da Aleksandar Vučić ima poslove sa Milom Đukanovićem. Do juče smo to slušali pa smo slušali kako je rušio Đukanovića. Vodite računa o tome šta su vam građani na litijama rekli, nađite mi jednog koji je šetao na litijama i ko misli da ne treba sa Srbijom da imate bratske odnose pa i ujedinjenje. Mi ne tražimo nikakvo ujedinjenje, mi smo tu, samo da nemamo neprijateljsku vladu - poručio je ministar Vulin.

(Kurir.rs)

Kurir