DOK SAM JA ŽIV, NEĆETE UBIJATI SRBE! JEDINI SRPSKI prijatelj na zapadu sprečio NATO da još 1992. bombarduje našu zemlju!

Gosti emisije Ćirilica na TV Happy, voditelja Milomira Marića, podsetili su tokom razgovora na agresiju NATO pakta na SRJ i pritom otkrili malo poznate detalje o planovima Zapada za Srbe.

Novinar i dopisnik agencije Beta iz Brisela Dragan Blagojević je istakao da je agresija 1999. bila neopohodna NATO-u kako bi se istakla njihova uloga u svetu koja je već bila izlišna.

"Ne zaboravite da je Amerika bila ubedljivo najjača zemlja na svetu, a da Kina i Rusija nisu mogle ni da im priđu. Oni su nas bombardovali na 50. godišnjicu NATO-a i na taj način pokušali da naprave koheziju u svojim redovima", priča Blagojević i dodaje:

"SAD su naterale sve evropske saveznike u rat, ali mnogi to nisu učinili svojevoljno, a naročito Francuska".

Marić je na ovu konstataciju istakao ulogu francuskog predsednika Širaka koji je, navodno, spasao beogradske mostove i želeo da bude konsultovan oko ciljeva koje će NATO gađati.

"Imali smo i pre njega, francuskog predsednika koji je sprečio bombardovanje Srbije, a to je Fransoa Miteran. On je rekao: 'Dok sam ja živ, nećete ubijati Srbe'! I dok se on nešto pitao, NATO se nije usudio da udari na nas. Još 1992. godine, trebalo je da bude bombardovanje Beograda", ispričao je Marić.

Fransoa Miteran preminuo je 8. januara 1996.

(Kurir.rs/Alo/TV Happy)

