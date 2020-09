RAZGOVOR SA DFC U AMBASADI SAD Grenel: Ovo nisu reči na papiru, već posao za ljude! Politika vam neće platiti kiriju

BEOGRAD - U Ambasadi SAD u Beogradu danas su zvanično počeli sastanci predstavnika privrednih komora Srbije i tzv. Kosova sa specijalnim savetnikom predsednika SAD Ričardom Grenelom i delegacijom američke Razvojne finansijske korporacije, DFC.

Grenel je srpskom narodu poručio da ovo nisu papiri već novi poslovi, radna mesta, razvoj privatnog sektora.

- Mi smo preuzeli odgovornost za realizaciju sporazuma, a on znači masovno otvaranje novih radnih mesta - rekao je Grenel danas u Beogradu.

Grenel je poručio da sporazum iz Vašingtona i dogovori danas postignuti u Beogradu nisu samo reči na papiru, već znače nove poslove za ljude koji žive u ovom regionu, nova radna mesta i razvoj privatnog sektora.

"Ne bismo bili ovde da nije predsednika Trampa, koji je verovao da nešto drugo može da se desi. Verovao je u to da može privreda da se stavi u prvi plan i akcenat na radna mesta. Data su obećanja narodu Srbije i hoćemo da nas smatrate odgovorim. Ovo nisu samo reči na papiru, već poslovi za ljude koji ovde žive", poručio je Grenel i istakao da je to poruka za srpske građane.

Kako je rekao, predsednik i SAD veruju u snagu privatnog sektora, da način razmišljanja "spolja" doprinese da i vlada shvati na koji način privatni sektor može da "cveta".

"Simbolika u političkim razgovorima nikada neće moći ljudima da plati kiriju, to radi privatni sektor", rekao je Grenel. Ono što je postignuto u Vašingtonu deluje i jeste veliko, istakao je Grenel. "Simbolika jeste značajna, ali se tiče otvaranja radnih mesta. Neka nas narod Srbije smatra odgovornim da reči na papiru nisu dovoljne dok ne dođe do masovnog otvaranja radnh mesta, do ekonomskog razvoja i dok porodice ne počnu da ostaju u ovom regionu", rekao je Grenel.

Boler: BG i PR se odlučili za narod, a ne politiku

Izvršni direktor američke Međunarodne razvojne finansijske korporacije (DFC) Adam Boler istakao je danas, posle sastanka u Ambasadi SAD sa predstavnicima Privrene komore Srbije i tzv. Kosova, da čestita na hrabrosti što su se Beograd i Priština "odlučili za narod, a ne za politiku". Boler je ukazao da je u Sbiju doputovao sa još pet drugih američkih agencija: "U našoj delegaciji ovde je kompletna ekonomska moć američke vlade", istakao je šef DFC.

Kazao je da ekonomska normalizacija znači investicije i otvaranje radnih mesta, mogućnost da se razmišlja kakva bi budućnost mogla biti, umesto da budemo blokirani u prošlosti. Boler je istakao da ovo nije situacija da jedna zemlaj dobija, a druga gubi, već je u pitanju da svi imaju koristi i da ovo donosi novac ljudima. On je podsetio da su SAD jedna do najsnažnijih zemalja u svetu pre svega zbog snage svog privatnog sektora. "Ovaj region će rasti I stvarati neverovatne mogućnosti, a pokretač toga biće privatni sektor, naglasio je Boler.

Čadež: Grenel promenio pristup rešavanju složenih tema Predsednik Privedne komore Srbije Marko Čadež izjavio je danas da je specijalni savetnik predsednika SAD Ričard Grenel na uspešan način promenio pristup rešavanju složenih i teških tema i odblokirao proces saradnje. "Zahvaljujući tome danas i pričamo o biznisu i zajedničkim interesima, a ne o onom što nas deli", rekao je Ccadež posle sastanka predstavnika privrednih komora Srbije i tzv. Kosova sa Grenelom i delegacijom američke Razvojne finansijske korporacije, DFC, i zahvalio Grenelu na tome. "To je isuviše širok proces koji je bio godinama blokiran, a ovakav pristup je učinio mogućim da se sedne u Vašingtonu i potpiše sporazum", rekao je Čadež. Istakao je da će istorija pokazati da ćemo se toga sećati kao prekretnice i donošenja stabilnosti u ovaj reigon. foto: Tanjug Printscreen Čadež je, takođe, zahvalio čelniku DFC Adamu Boleru što je tako brzo došao u Beograd. "Kada smo se sreli pre dve nedelje u Vašingtonu, kada sam ga pitao koliko brzo mogu da dođu, rekao je 'za dva meseca'". Čadež ističe da su imali jako plodne razgovore u prethodnih šest meseci da postoje brojne mogućostima i u Srbji i tzv. Kosovu. Zahvalio je i predsedniku kosovske privredne komore Beratu Rukićiju što sarađuju dobro već pet godina i da su napravili zajednički tim za podršku projektima, koji daje ekepsertizu vladama. Pored Grenela, sastanku prisustvuju izvršni direktor DFC Adam Boler, ambašador SAD u Srbiji Entoni Godfri, predsednici privrednih komora Srbije i Kosova, Marko Čadež i Berat Rukići, kao i predsednik Američke privredne komore Zoran Petrović.

Kako je ranije najavljeno, tema sastanka je realizacija projekata u oblasti energetike, prerađivačke industrije, ekologije i podrške malom biznisu, koje će delom finansirati DFC, a koji su dogovoreni sporazumom u Vašingtonu. Glavni povod za posetu američkih partnera i zvaničnika Beogradu je otvaranje regionalne kancelarije DFC u Beogradu, preko koje će projekti biti realizovani.

Američka delegacija sastaće se kasnije danas i sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić u Palati Srbija, gde će predstavnici dveju delegacija potpisati Zajedničku izjavu. Sastanci o realizaciji projekata koje će finansirati DFC biće nastavljeni sutra sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

