OČAJNI VAPAJI VETONA SUROIJA: Pregovori samo Srbiji otvorili vrata, jača vojno i politički! A onda se obrušio na Trampa

Prištinski pisac i publicista Veton Suroi ocenjuje da je Kosovo odgovorno za približavanje Srbije Sjedinjenim Američkim Državama.

On je, komentarišući sporazum od 4. septembra, ocenio da, uprkos nekim pozitivnim stvarima, u Vašingtonu nije postignut sporazum o priznanju.

Suroi je rekao da je sve što ima veze sa ekonomskim razvojem dobro, ali po njemu se „hiljade radnih mesta“ pominje samo kada su izbori. Publicista je dodao da je ovim pregovorima Srbija otvorila vrata u Vašingtonu. - Ovde je Kosovo ušlo slobodnije, Srbiji su otvorena vrata. U poslednjih 20 godina američka adresa u regionu bila je Kosovo. SAD sada otvaraju kancelariju u Srbiji. Ovo je promena američkog interesa za region - rekao je on. Prema njemu odgovornost za ovaj razvoj događaja u potpunosti je na Kosovu. - Odgovornost je u potpunosti naša, jer smo prihvatili da nakon što je Međunarodni sud pravde legitimisao nezavisnost Kosova, Kosovo pod pritiskom Srbije uđe u pregovarački proces koji je bio nejasan. Dakle, otvorili smo put Srbiji da se politički i vojno ojača - kazao je Suroi. On je rekao da ciljevi Kosova u odnosu na Srbiju nisu izgubljeni. - SAD pod Trampom se razlikuju od ostalih administracija. Ali to ne znači da će ova administracija ostati zauvek - izjavio je Suroi.

Kurir.rs/Tanjug

