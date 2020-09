PREDSEDNIK VUČIĆ: Ponosni smo što se u Beogradu otvara kancelarija DFC

"Dolazak @dfcgov u Beograd je važna stvar jer to gledaju sve kreditne agencije koje Srbiju veoma visoko svrstavaju. Tamo gde je DFC tamo ima budućnosti, to su odlični signali za takvu zemlju i takav region. Mi smo ponosni što se u Beogradu otvara njihova kancelarija. Hvala im što pokazuju pažnju prema našem regionu i prema našoj lepoj Srbiji. Siguran sam da možemo da napravimo velike rezultate sa našim američkim prijateljima, razgovarali smo i o svim drugim važnim pitanjima. Radićemo ubrzano na otvaranju avio linije. Važno je da brinemo o prosperitetu naše države, da brinemo o našem narodu, ovo je dobar posao za sve ljude koji žive zajedno sa nama. Gradićemo puteve i pruge. Ovo je pravljenje boljeg života za ljude, bolje ekonomije, svega onoga o čemu smo maštali." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa specijalnim izaslanikom predsednika Donalda Trampa za dijalog Beograda i Prištine @richardgrenell i izvršnim direktorom američke Međunarodne razvojne finansijske korporacije DFC @dfcgov Adamom Bolerom.

