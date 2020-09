VUČIĆ O NAPADIMA NA BRATA: On nema nijedan ar u Vojvodini! S Milom nikad nisam imao nikakve poslovne aranžmane

Odvedite me makar na jedan plac, on nema nijedan ar u Vojvodini, rekao je Vučić govoreći o neistinama na račun svog brata

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas novinarima posle svečane promocije dve nove policijske klase u Makišu rekavši da će pred svima odgovoriti direktno i o napadima na svoju porodicu nazvavši one koje to govore da su lažovi i da nema problem da to kaže.

On je rekao da kolaju neistine na račun njegovog brata kako po Vojvodini kupuje zemlju, čitave latifundije...

O Kosovu: Nastavljamo pregovore pod okriljem EU u najboljoj veri Vučić je poručio danas da će Beograd u najboljoj veri nastaviti pregovore sa Prištinom pod okriljem Evropske unije. Na pitanje da li bi Srbiji odgovaralo da SAD preuzme pregovore Beograda i Prištine i da li je nedavno u Vašingtonu bilo reči o tome, Vučić je rekao da je to veoma kompleksno, teško i složeno pitanje na koje danas, kako kaže, ne bi odgovarao. Istakao je, međutim, da se pregovori i odlukom Ujedinjenih nacija vode pod okriljem EU. "I odlukom UN, i neću da govorim ko je sve na to uticao svojevremeno, pregovori se vode pod okriljem EU i u najboljoj veri ćemo nastaviti pregovore pod okriljem EU", rekao je Vučić novinarima nakon svečane promocije novih pripadnika policije. - Ljudi, odvedite me makar na jedan plac, moj brat nema nijedan ar u Vojvodini - dodao je Vučić rekavši da ga nikakav biznis ne zanima već samo napredak našeg naroda i zemlje koja se razvija i napreduje izuzetnom brzinom.

O Crnoj Gori: Sa Đukanovićem nikada nisam imao nikakve poslovne aranžmane, ne poznajem Bečića, Krivokapića i Abazovića

Kada je reč o Crnoj Gori, predsednik je rekao da mu je to već više smešno šta se sve piše i naglasio da Srbija želi normalne odnose sa Crnom Gorom i da su sva vrata Srbije za sve ljude Crne Gore otvorena.

Za mene je najsmešnije to što me poslednjih dana optužuje Milo Đukanović da sam ga srušio, a danas imaju novu floskulu da sam hteo da ga oslabim, ali ne da ga srušim, kaže Vučić.

- Ne znam ni šta bih rekao... pritom to je sve više mešanja i iz Crne Gore i regiona u naše unutrašnje odnose, i direktno se mešaju, priznali su nezavisnost Kosova, pogazili rezoluciju 1244, i onda pored svega toga kažu da se Srbija meša - rekao je predsednik Srbije.

Kako kaže, nikada nije imao nikakve poslovne aranžmane sa predsednikom Crne Gore Milom Đukanovićem.

Kada je reč o budućem mandataru za sastav nove crnogorske vlade Zdravku Krivokapiću, Vučić kaže da ih ne poznaje i da je "možda jednom sreo Bečića".

- Za mene su važni oni ljudi sa kojima imamo bratske i prijateljske odnose, poput Andije Mandića i Milačića. To da sa ovom trojicom imamo, nemamo - rekao je Vučić. Kazao je i da danas putuje u Tursku na razgovore sa predsednikom Turske Tajipom Erdoganom te da samo on danas odgovara na pitanja a da sve ove druge mogu da pitaju sutra sve što ih zanima i da to pokazuje da pitanja više za njega očigledno nema što svedoči i da istina uvek pobeđuje.

O poklonu: Nije buteljka već dekanter iz Kemp Dejvida

Vučić kaže i da oni koji su napisali da je "prazna buteljka" od predsednika Donalda Trampa zasenila sve američke investicije ne znaju ništa ni o vinu, niti o bilo čemu i da imaju samo bes i mržnju, jer ne mogu da ga pobede.

Komentarišući naslovnu stranu jednog lista na kojoj piše da je "prazna buteljka od predsednika Donalda Trampa zasenila sve buduće američke investicije", Vučić je rekao da "stručnjaci" treba da znaju da se posuda zove dekanter, a ne buteljka.

"Tu sipate vino, onda vino počne da diše i uvek se to poklanja baš u takvoj formi kako je meni poklonjeno sa natpisom da dolazi iz predsedničke rezidencije iz Kemp Dejvida. Reč je o veoma lepom dizajniranom dekanteru i zahvalan sam i predsedniku Trampu i Adamu Boleru", rekao je Vučić. Kako kaže, neki ljudi imaju samo bes i mržnji što su nesposobniji i što ne mogu da ga pobede i što im ništa posle milion laži ne prolazi.

(Kurir.rs)

Kurir