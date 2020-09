VUČIĆ SE OGLASIO IZ ISTANBULA: Predsednik potvrdio da je pao MIG-21 Vojske Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će se sastati s turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom u Istanbulu, a rano popdone se očekuje razgovor tet-a-tet, bez prisustva delegacija.

Pre sastanka, obratio se građanima Srbije i tom prilikom rekao:

- Turska je jedna od najznačajnijih regionalnih sila i sve je važnija u svetskim okvirima. Važno je da imamo odlične odnose i da ih unapređujemo. Došao sam na poziv predsednika Erdogana, razgovaraćemo o gorućim političkim pitanjima, ali ja sam spremio određene ekonomske teme. Što se tiče turske strane mislim da su oni zainteresovani za više tema i mislim da oni ne bi želeli da neke druge velike sile uzmu Srbiju pod svoje okrilje. Siguran sam da ćemo razgovarati i sporazumu u Vašingtonu, ali i o odnosima u Mediteranu. Predsednik Erdogan je uvek želeo da sasluša Srbiju. Trudiću se da zadržimo takvu vrstu odnosa - rekao je predsednik Vučić.

VUČIĆ POTVRDIO: Pao MiG-21 Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da ga je vest o padu aviona kod Loznice dočekala u Istanbulu i da još nema zvanične informacije iz Ministarstva odbrane. "Čuo sam da je bila neka nesreća sa našim jednim starim avionom 21, nadam se da vesti nisu tačne, ali proverićemo to", rekao je Vučić. Više o tome klikom OVDE.

O Trampovom poklonu i opaskama opozicije

- Svi koji su opljačkali naš narod treba da padnu. Jedino u šta se razumeju, niti si ni vina ni dekanteri, nego mržnja. Niako im se ne silazi niz zidove dekantera niti flaše, pa se grčevito drže za vrh flaše. Dobra im je metafora, ali talog će pasti to je sigurno, rekao je za kraj Vučić.

Tajkuni neće praviti vladu u Srbiji, već narod

Što se formiranja Vlade tiče, sa istoka kaže da nije dobio nikakvu želju.

- Ni tajkuni ni strani ambasadori neće sastavljati novu vladu - istakao je on

-Vlada je uvek po meri naroda, čak i kada je tajkuni sastavljaju ona je po meri onih koji su za njih glasali - kaže on.

Istakao je da je plan tajkuna jedino rušenje njega samog kao predsednika, a ne pojedinih znamenitosti u glavnom gradu.

O novoj vladi

- Šta kažu analitičari, koga traže Amerikanci u vladi? Koga traže Nemci, Francuzi? Ja se na to nasmejem, onda ja kažem koga bih želeo da vidim u njihovim vladama. Sa istoka nisam dobio nijednu želju, iako pretpostavljam koga bi želeli da vide. Za razliku od onih vremena kada su vladu sastavljali Mišković i strani ambasadori, danas ni tajkuni ni stranci neće sastavljati našu vladu. Potrudiću se da bude mnogo novih ljudi u vladi. Vlada je uvek po meri naroda. Danas Srbija ima poštovanje u svetu. Imao sam duplo više susreta nego bilo ko od njih. Nemojte da napadate nekoga tek da biste ga napali. Kad vidite da me optužuju da sam rušio Mila, pa da hoću da ga sačuvam na vlasti, vidite koliko su nemoćni - kaže predsednik.

Tramp ili Bajden Na konstataciju novinara da se u medijima može čuti da Brisel i Priština prave "tajmaut" u dijalogu do izbora u SAD i moguće pobede Dzoa Bajdena, Vučić je rekao da, ako posmatra iz perspektive Srbije, može da postavi pitanje - "da, i šta onda". - Nemam nikakve sumnje da bi Brisel voleo pobedu Bajdena i šta onda? Onda ćete da pritisnete Srbiju i kažete da ste ujedinjeni u najžešćem pritisku na Srbiju, da Srbija mora da uradi to. Mi kažemo da, hoćemo, moramo, možemo, ali nešto. A to što želite od Srbije nije sigurno da možemo i hoćemo. I šta ćemo onda", pita Vučić.

- Veoma je važno da Srbija i Turska imaju dobru saradnju. To je sila koja je važna u svetskim okvirima. Njihov demografski, ekonomski i svaki potencijal je veliki. Trudimo se da sačuvamo najbliže prijateljske odnose i da ih unapređujemo - kazao je Vučić za TV Pink.

- Verujem da će građani Srbije biti zadovoljni po povratku iz Brisela - rekao je Vučić.

Uoči odlaska u Istanbul Vučić je naglasio da "ne mora ni da kaže koliko su važni razgovori s turskim predsednikom". Inače, predsednik Vučić doputovao je juče u Tursku gde je na istanbulskom aerodromu dočekan uz najviše počasti.

O zajednici srpskih opština i dijalogu između Beograda i Prištine

- Albanci žele da Srbija prizna Kosovo i to je to. Oni će da proizvedu neki novi 17. mart i oni su završili posao. Ne žele da razgovaraju o ZSO. Hoti kaže to je završeno još 2013. godine i baš tako, izneo je najgori mogući argument. Jeste, završeno je, pre sedam godina, a vi još obaveze niste ispunili. Mi smo spremni za dijalog, da se ne bismo igrali igre okrivljavanja, mi ovo radimo da bismo postigli kompromis. Do glava ljudi u Prištini mora da dođe da Srbiji više nisu zatvorena vrata u Vašingtonu, da ih više ne tretiraju tamo kao svoje neposlušno dete. Imamo nešto otvorenija vrata za delovanje srpske politike, ako to budemo pametno koristili, mislim da imamo priliku da dobro kompromisno rešenje - objasnio je predsednik.

Najbitnije je očuvati mir -Turska strana je zainteresovana za više tema, oni sigurno ne bi želeli da neke druge zemje uzmu Srbiju kao štit u brobi protiv Turske. Za nas je važno da se trudimo, da uprkos svim razlikama, čuvajući mir i stabilnost, sačuvamo najbolje odnose sa prijateljima

O rivalitetima četiri najvećih svetskih sila

- Niko ne želi da prikaže neuspeh. Nijedna zemlja. Niko ne želi da prizna greške. Lako je reći da je Srbija kriva. Nikada nećemo pobeći od dijaloga - rekao je predsednik Vučić.

