VUČIĆ U ISTANBULU: Sa Erdoganom sam pričao i u četiri oka, otkrio detalje razgovora sa turskim kolegom (FOTO)

"Sa predsednikom Republike Turske @rterdogan kojeg smatram prijateljem Srbije, imao sam odličan razgovor o svim važnim temama. Ako pogledate gde smo sve bili u poslednjih mesec dana, vidi se jedna živa aktivnost, velika borba u teškim uslovima da sačuvamo našu ekonomiju. Razgovarali smo o našoj političkoj saradnji, našim infrastrukturnim projektima koje radimo, razgovarali smo o industrijskoj zoni koja će biti jedna od dve ili tri najbolje u svetu i koju bi trebalo da naprave na teritoriji Vojvodine. To bi bio podsticaj za rast naše ekonomije. Razgovarali smo i o regionalnim odnosima, kako možemo da čuvamo mir i stabilnost, kao i o našoj saradnji u međunarodnim organizacijama i institucijama. Tražio sam razumevanje za srpsku poziciju. Pokazao je veliko poštovanje za našu zemlju." Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa predsednikom Republike Turske @rterdogan.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Sep 25, 2020 at 7:44am PDT