ORLIĆ OPLEO PO ĐILASU: Odavno jasno da je žestoka neznalica i politički promašaj, a sada se pokazuje i da je izgubio kompas

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Vladimir Orlić izjavio je da je Dragan Đilas "potpuno izgubio kompas" kritikujući lidera Stranke slobode i pravde zbog napada na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Da je žuti tajkun Dragan Đilas žestoka neznalica i politički promašaj, odavno je jasno. Sada se pokazuje i da je reč o čoveku koji je u potpunosti izgubio svaki kompas, počeo da zbunjuje samog sebe i mucajući, dok sam sebe snima kamerom – pokušava da objasni sopstvene stavove. Neuspešno. Iza komičnih kadrova zbunjenog Đilasa ostaju samo zabrinuti gledaoci", rekao je Orlić a objavljeno je na sajtu SNS.

"Pokušao je, tako, tajkun da „objasni“ kako navodno Aleksandar Vučić pokušava da spreči formiranje nove Vlade u Crnoj Gori, jer navodno podržava vlast Mila Đukanovića. I upleo se u tvrdnje medija koje drži pod ličnom kontrolom, a koji su upravo po Đilasovom nalogu danima sa naslovnih strana poručivali: „Vučić je smenio Đukanovića, a ne opozicija! Sram ga bilo, mešao se u njihov izborni proces!“ Taj farsa došla je do već antologijskih, smehotresnih tvrdnji: „Ma, Vučić je radio protiv Đukanovića sa ciljem da ga sruši samo malo, ali ne sasvim.“ Sve je to dolazilo iz tajkunskog tabora, da bi danas sam Đilas tvrdio suprotno. Da objasni promenu stava, naravno – ne ume. Muca i znoji se, pokušava sam sebe da razume, i ne ide mu. Jedino što je sasvim jasno je: da on iskreno podržava formiranje Vlade u kojoj nema Srba, i da sa oduševljenjem pozdravlja svaki zahtev da se ne nose srpske zastave. I da mrzi Aleksandra Vučića, naravno. Sve drugo enigma je i za samog Dragana", rekao je Orlić.

"Baš kao i njegova uporna želja da „objasni“ kako izgradnja auto-puta od Niša do Prištine navodno nije dobra, jer „samo povezuje Prištinu sa Evropom“. A, u isto vreme, izgradnja puta sa četiri trake po Đilasu je – sasvim u redu? Zato što „manje povezuje Prištinu“? Ili zato što košta manje? Ni to Đilas ne ume da objasni, a muči se u pokušajima da to uradi pred svojom kamerom. Jer onda ispada: da je put sa samo dve trake još bolji? A izgradnja obične biciklističke staze bi bila – fantastično rešenje, po Đilasovoj sumanutoj „logici“? Dok unezvereno ponavlja „nije dobar auto-put za Prištinu zato što Moravski koridor nije dobro planiran“, i najuporniji gledaoci menjaju kanal", kaže Orlić.

On kaže da ljudi u Srbiji znaju gde su Preljina i Pojate, a gde Niš i Priština.

"Kao što znaju da putevi i železnice nisu „bespotrebni“ samo zato što ih Đilasov režim nije uradio, već ih Srbija dobija u vreme Aleksandra Vučića. I to propalom tajkunu najviše smeta. Saznanje da je svaki uspeh Srbije danas direktan dokaz nesposobnosti i njega lično, i čitavog kartela na čijem se čelu nalazi. I treba da mu smeta. U politici je njihova mera odavno bicikl, kako su ispravno primetili i sami Đilasovi saborci. A za Srbiju danas, zahvaljujući politici Aleksandra Vučića, standard je: auto-put. Razlika je očigledna. To je razlika u klasi", zaključio je Orlić.

(Kurir.rs)

Kurir