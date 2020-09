SNS VOJVODINE: Skandalozni napad lažova i kriminalca Borislava Novakovića na Andreja Vučića i Miloša Vučevića

Srpska napredna stranka Vojvodine osudila je napade potpredsednika Narodne stranke Borislava Novakovića na Andreja Vučića, brata predsednika Srbije Aleksandra Vučića, i gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića.

"Srpska napredna stranka Vojvodine najoštrije osuđuje skandalozne napade okorelog lažova i kriminalca Borislava Novakovića na Andreja Vučića i Miloša Vučevića", kaže se na početku saopštenja naprednjaka, a zatim se dodaje:

"Andrej Vučić se predstavnicima bivše vlasti u Novom Sadu zamerio samo zbog srodstva sa predsednikom Srbije, zbog čega je uvek meta za salve uvreda i laži, kojima bi želeli da pokriju svoje kriminalno političko nasleđe, dok Vučeviću ne mogu da oproste činjenicu da je voljom naroda treći put izabran za gradonačelnika Novog Sada, o čemu propali političar Novaković može samo da mašta. Po lopovluku nadaleko čuven Bora Solunac postao je prilično nervozan zbog činjenice da je u potpunosti izguran na marginu političkog života srpske Atine, zbog čega mu osim laganja i pokušaja da izmišljotinama skrene pažnju na sebe, nije preostalo ništa drugo".

SNS dalje navodi:

"Pošto ga narod više neće, čovek sa teškom kriminalnom prošlošću, u pokušaju da se vrati na političku scenu pribegava gnusnim lažima i niskim napadima na političke neistomišljenike, ali i njihove porodice ispisujući gnusnim napadima nove priloge za istoriju sopstvenog beščašća. To što Novaković vređa Andreja Vučića samo zato što je brat njegove prave mete predsednika Srbije Aleksandra Vučića i to što napada Miloša Vučevića, jer kipti od besa što više nije na mestu gradonačelnika i što više nikada neće biti, ne može nikada da zaseni sav lopovluk i kriminal koji je bio i ostao glavno obeležje žute vlasti u Novom Sadu".

"Do koje mere se Novaković bahati i ponaša kao neko za koga ne važe pravila koja poštuju svi građani Srbije, svedoči i to što misli da za razliku od svih građana Srbije, ne mora da nosi ličnu kartu, iako je to zakonska obaveza, ali i to što misli da je nedodirljiv i da policija ne sme ni da ga legitimiše, kao što je hiljadu puta legitimisala aktiviste Srpske napredne stranke. A to što laže da je priveden samo svedoči o jeftinom pokušaju da od sebe napravi tobožnju žrtvu vlasti. Naravno da mu ne uspeva, jer ga je narod odavno i prozreo i prezreo. I na kraju, da zaključimo, Novaković jeste žrtva, ali samo svoje propale politike, bahatosti, bezidejnosti i pripadništva kvazipolitičkoj grupaciji, čiji je jedini program mržnja i vređanje porodice predsednika Srbije Aleksandra Vučića", zaključuje se u saopštenju SNS Vojvodine.

(Kurir.rs)

Kurir