BRANISLAV LEČIĆ ZA KURIR: Legitimno sam izabran za šefa DS, lako ćemo to dokazati i na sudu!

Branislav Lečić, novoizabrani predsednik Demokratske stranke, koji je na unutarstranačkim izborima, održanim u subotu, dobio podršku oko 76 odsto članova DS, ocenjuje da je to za njega veliki uspeh i pokazatelj da demokrate velikom većinom podržavaju njega lično i politiku „tri tačke“ koju zastupa.

Na poruke aktuelnog predsednika Zorana Lutovca da izbore ne priznaje, Lečić poručuje da je to nemoguće, imajući u vidu da su oni održani po statutu stranke i na demokratski način. Na izbore je, naime, izašlo oko 4.500 članova DS širom Srbije i, nakon prebrojanih 80 odsto glasova, Lečić, koji je bio jedini kandidat, dobio je podršku 73,6 odsto članova.

- Prema našim procenama, konačni broj glasova bi trebalo da bude oko 76 odsto. Izuzetno sam zadovoljan tom činjenicom jer pokazuje da su glasali i za tim koji sam predložio, odnosno ljude, veterane u DS, koji će biti budući potpredsednici. To znači da su podržali i nas personalno i plan koji sam izneo kao budući program DS.

foto: Marina Lopičić

Aktuelni predsednik DS Zoran Lutovac pak ne priznaje izbore. Čak se tim povodom obratio i Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Imaju li izbori legitimitet?

- Imaju potpuni legitimitet. Mi smo sve radili po statutu i to je pred sudom lako dokazivo. Ako se, pored svega, ova rigidna struja s Lutovcem na čelu pokaže slepom i gluvom na sve to i nastavi sa apsolutističkim ponašanjem i isključivošću, onda se postavlja pitanje koliko su oni uopšte demokrate, jer u demokratiji je jedini legitimitet glas onih koji vas podržavaju. Ako ne uvažavate svoje članove koji su glasali, koga onda Lutovac predstavlja u DS? Nije ovo, da se razumemo, lična stvar, nemam ništa s njim, niti smatram da on ili ja lično odlučujemo. Odlučuju članovi koji su demokratski, glasovima masovno podržali ovu promenu i ovaj tim. Sutra bi valjda i u državi bilo tako, ako ti misliš da si bog i da je partija samo ti, ili manjina piona koju si okupio oko sebe, onda je pitanje šta građani mogu da očekuju sutra od tebe. Mora da postoji etika odgovornosti, a ako si demokrata i član stranke koja je i osnovana da bi štitila demokratiju, moraš da poštuješ glasove članova.

Uprkos svim argumentima koje iznosite, jasno je da Lutovac neće tek tako otići sa čela stranke...

- Evo, javno ga pozivam da definiše koje ljude zastupa. Čiji je on predstavnik i koja je to politika koju zastupa kada se ovako ponaša? Pritom, sve vreme ozbiljno kršeći statut stranke, ali i ljudska prava pojedinih članova, bez ikakve odgovornosti. Koji mu je etički i politički program kada se tako ponaša prema svojim članovima već dve godine? Narušava svaki integritet koji je programski zapisan u stranci. Nagledao sam se različitih političkih lidera i znam celokupnu političku sliku od početka postojanja DS i mogu samo da kažem - nikada nisam sreo sličnog lika, nekoga ko se pretvori preko noći u lažnog demokratu. Demokrata je jedino ako se tako ponaša i priznaje demokratske rezultate.

foto: Nemanja Nikolić

Ipak, ne deluje Lutovac sam. I sami ste više puta isticali da ima ozbiljnu podršku, iako ona ne dolazi iz same stranke.

- Da. Lutovac kao podmetnuti predsednik DS ima zadatak da uništi stranku koja smeta i režimu i opoziciji. Zato ga i ovo javno pitam: Je li to završava prljavi posao za lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa? I njega pitam: Kakve on veze ima sa DS i zašto uređuje odnose u tuđoj kući? Koji su to Đilasovi interesi da se bavi strankom čiji član nije već godinama? Pa, preko Lutovca je bukvalno lutkarsko pozorište postavio u DS.

Rezultati prekjučerašnjih izbora ostali su u senci skandala. Jeste li očekivali da bi pojedinci, predvođeni Dušanom Kostadinovićem i Draganom Rakić, mogli tako daleko da odu, pa da nasilno upadnu u centralu stranke, polupaju glasačke kutije, skinu tablu sa zgrade?

- Još uvek smo svi u šoku šta su bili u stanju da urade, da je Lutovac otišao tako daleko i poslao svoje ljude da provale u prostor i zaustave demokratski proces odlučivanja. Je li to demokratski argument? To je bilo apsolutno poniženje i za DS i za samog Lutovca.

Šta vi, s druge strane, obećavate sada članovima, ukoliko budete bili na čelu DS?

- Obećavam da ćemo moj tim i ja voditi politiku koju sam predložio i da sledi ujedinjenje DS i brisanje svake tačke nesporazuma. Dosta je više u Srbiji te priče koja prolazi u politici - da pričaš jedno, a radiš drugo. To što mislim, ja to i govorim, a to što govorim, to i radim. Moja dela će pokazivati sama kakve su moje namere.

Ko će vam biti potpredsednici?

- Dr Milica Slijepčević, Jovana Jovanović iz Kragujevca, Dragoslav Šumarac, Voja Janković i Petar Radojčić.

Kako će sada tehnički da se donese potvrda o vašem izboru?

- Sada Skupština stranke treba da potvrdi izbor, a ona će biti organizovana u najkraćem roku, u narednih sedam dana. Nakon toga idemo na upis u Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

BRANKO RUŽIĆ ZA KURIR O LUTOVČEVOM DOPISU Ako bude potrebe, reagovaćemo po zakonu foto: Zorana Jevtić Demokratska stranka uputila je dopis Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, kako bi, kako su naveli, sprečila eventualno registrovanje partijske frakcije koja je organizovala izbore za predsednika DS, a na kojima je Lečić pobedio. Napomenuli su i da je Lečić isključen iz stranke. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić za Kurir je poručio da će to ministarstvo, ukoliko bude potrebe, reagovati u skladu sa zakonom. - Ministarstvo radi isključivo u skladu sa zakonom i takav manir je prisutan i u slučajevima koji se tiču Registra političkih stranaka. Nema potrebe za bilo kakvom dozom politizacije konkretnog slučaja. Ukoliko, i kada dođe do formalne potrebe da se ovo ministarstvo izjasni, čitava procedura će biti sprovedena na jedini mogući, a to je - zakonit način. Uostalom, kao i u svim drugim slučajevima - rekao je Ružić.

Kurir.rs/ Ivana Žigić Foto: Beta/Emil Vaš

Kurir