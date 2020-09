NEVEROVATNO! VUČIĆ JOŠ U OPOZICIJI NAJAVIO BEOGRAD NA VODI: Pažljivo pogledajte razgovor sa Rudolfom Đulijanijem 2012. godine!

Ovo je naše najveće gradilište, ponosan sam na ovo što radimo. Ovaj glavni centralni deo je mnogo lep, to je najveći šoping mol u ovom delu Evrope, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić, tokom obilaska Beograda na vodi.

Mnogo manje se zna da je Vučić, ovaj epohalni projekat najavio još u opoziciji, i to sa bivšim gradonačelnikom Njujorka Rudolfom Đulijanijem. Tada je malo ko verovao u ostvarenje kolosalne promene prestonice Srbije, ali vizija se ostvarila brže nego što se mislilo.

Đulijani je bio u poseti Beogradu 20. aprila 2012. godine i tada se susreo sa sadašnjim predsednikom Aleksandrom Vučićem Njujorčanin je tom prilikom govorio o tome kako veliki svetski gradovi treba da imaju izlaz na reke, i kako je projekat "Beograd na vodi" pun pogodak.

- Kroz naše gradove ljudi stiču sliku o nama. Beograd je jedan od svetski uređenijih gradova i zato bi morao da ima priobalje i pristup rekama i onda bi bio jedan od najlepših gradova na svetu. To sada nije slučaj, ali će da se radi - rekao je on.

Đulijani je dodao i da poštuje Aleksandra Vučića kao i njegove snove.

- Za mene je pravi vođa onaj koji ima velike snove, koji sanja o velikim promenama i kako to da ostvari. Sređivanje priobalja napraviće veliku promenu Boegradu. Dovešće mnogo više turista, poslova, investicija. To je tačno ono što je potrebno Beogradu i Srbiji. To me podseća kao kada sam ja bio gradonačelnik Njujorka. Pojedini delovi su bili zapušteni, i onda sam otišao tamo da vidim kako to da se sredi - rekao je tada Đulijani.

Aleksandar Vučić obišao je danas, sa predsednikom kompanije Eagle Hills Muhamed Alabar, završne radove na izgradnji objekta Galerija Belgrade, u okviru projekta Beograd na vodi.

Predsednik Vučić je rekao obilazeći ovo gradilište da je veoma ponosan na njega i da je to jedno od najvećih sa više od 2.000 zaposlenih.

- Beograd postaje ne samo svetska i Evropska metropola, moći će da privlači sve veći broj turista. U problemu smo zbog kovida, ali smo po stepenu zaraze, najbolji u Evropi - rekao je predsednik.

