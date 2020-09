USIJANJE DANA O AMERIČKIM PREDSEDNIČKIM IZBORIMA Ksenija Pavlović Mekatir: Bajden je pokazao svoje pravo lice

U emisiji Usijanje dana na Kurir televiziji o debati američkih predsednčkih kandidata govori Ksenija Pavlović Mekatir, novinarka srpskog porekla iz Vašingtona.

- Juče je bilo iznenađujuće da je Džozef Bajden po prvi put pokazao svoje pravo agresivno lice. On je četiri puta uvrtedio Trampa, rekao mu je da ućuti, da je rasista, klovn i lažov . Tramp nije ni u jednom strenutku uvredio Bajdena, što pokazuje da je porastao. Bajden se juče spustio jako nisko, nije imao argumente niti je uspeo da kaže šta je njegov plan.

foto: Kurir Televizija Printscreen

- Demokrate četiri godine vode pogrešnu bitku, oni ne znaju da kako da se suprodstave Trampu i da ga pobedi. To je borba u blatu, ne zna se kako će se završiti.

- Koronavirus je postao visoko politizovana tema u Americi. Tamo je bilo stampeda na prodavnice, ogromni supermarketi su imali prazne rafove.

- Tramp zna da bude vrlo agresivan prema novinarima.

- Grenela sam pitala kako oni naveravaju da osiguraju implementaciju sporazuma obzirom da su izbori u SAD, a on je rekao da je Srbija apsolutni prioritet za SAD, i da je to isuviše velika stvar da bi to mogao neko da vrati, i da je investiranje u Srbiju, američko,a ne republikansko ili demokratsko pitanje.

foto: Kurir Televizija Printscreen

- Najveći mediji u SAD su jako malo pisali o sporazumu o Vašingtonu, jer su izbori. Ali meni je rečeno nezvanično da je to bio veliki dan za Srbiju.

- Normalno je da će srpska zajednica u SAD glasati za Trampa, jer je Bajden bio sponzor i podrška Klintonu za bombardovanje.

