TOMA FILA: Pacoli ugrozio živote svedoka zločina "OVK"

Dok region čeka potvrđivanje optužnice Specijalizovanog tužilaštva u Hagu protiv čelnika OVK za ratne zločine tokom ratnih sukoba na KiM - uključujući i onu protiv predsednika Kosova Hašima Tačija - beogradski advokat Toma Fila upozorava da su svedoci u ovom postupku u životnoj opasnosti.

Nedavno su iz suda procurila dokumenta sa izjavima svedoka u ovom slučaju, a prema Filinim rečima, iza ove akcije stoji jedan od najmoćnijih Albanaca - bivši šef diplomatije Bedžet Pacoli.

- Svedoci u predmetu protiv OVK su sada u opasnosti. Diverzija koja je izvršena s dokumentima (oko 4.000 dokumenata sa izjavama svedoka završilo je u rukama OVK. prim. nov.) treba da pokaže dve stvari - da Srbi lažu i da se zaplaše svedoci. „Evo, ako hoćete da svedočite, mi imamo način da sve saznamo i ako vas ne ubijemo, ubićemo vam porodicu“, eto, to je poruka cele te akcije. Ti ljudi su zaplašeni, jer ko njima sada može da garantuje anonimnost - kaže Fila za Kurir i dodaje: - Iza tog curenja dokumenata stoji Bedžet Pacoli. On ima para, vodio je ministarstvo spoljnih poslova i u vreme suđenja u Haškom tribunalu mi smo utvrdili da je on kupovao snajpere u Americi, pa ih preko Albanije davao OVK. I drugi klanovi dole imaju para, ali je on najjači i najsposobniji to da izvede.

Da su svedoci u opasnosti, smatra i Danica Marinković, nekadašnji istražni sudija u Prištini: - Svedoci jesu u opasnosti, pogotovu posle nedavnog curenja informacija, dokumenata. Sud mora da zaštiti svedoke. Kao svedok kod Miloševića bila sam pod 24-časovnom zaštitom, a nisam bila svedok pod šifrom.

Saslušanja Gucati danas pred sudom Predsednik Udruženja veterana OVK Hisni Gucati biće izveden danas u 15 sati pred Specijalizovano veće Kosova u Hagu. Na osnovu zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu, protiv ovog osumnjičenog izdat je nalog za hapšenje zbog krivičnih dela protiv pravosuđa, odnosno zastrašivanja svedoka, odmazde i povrede tajnosti postupka.

