VUČIĆ: Zabrana ulaska ŠARČEVIĆA na Kosovo jeste znak slabosti PRIŠTINE

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da je zabrana ulaska na Kosovo ministru obrazovanja Mladenu Šarčeviću samo znak slabosti Prištine.

"To je uvek znak slabosti kada nekome pokušavate da zabranite da uđe na neku teritoriju, zato što imate svoje partijske, političke probleme", rekao je Vučić na pitanje o potezu Prištine.

On je kazao da to govori o njima, ali je problem, ističe, to što kod njih politička nervoza stalno traje, stalno je nekome mnogo teško, postoje međusobni sukobi.

Ističe i da nisu time naštetili našim školama na Kosovu.

"Mi finansiramo naše škole na KiM, plaćamo visoke plate za naše nastavnike i nastavićemo to da radimo u budućosti", rekao je.

Kurir