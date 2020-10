DEMOKRATE NA IZBORNOJ SKUPŠTINI PORUČILE: Lečić je naš vodi predsednik

Deo Demokratske stranke koji je prošle subote organizovao izbornu skupštinu, a koju ne priznaje drugi deo demokrata predvođen Zoranom Lutovcem, juče je u Sava centru verifikovao izbor Branislava Lečića za predsednika te stranke.

Lečić se prvi put u tom svojstvu obratio "svom" članstvu tako što je, pored ostalog, pročitao dokument pod nazivom "Šta nije demokratski", a koji je za skupštinu pripremio prvi predsednik DS Dragoljub Mićunović.

Kao u slepoj ulici

- Sadašnji težim Aleksandra Vučića dobio je konačno pravog protivnika, a to je Demokratska stranku, koja mora pobediti baš zato što kreće od nule - rekao je Lečić. On je predstavio program za Srbiju u tri tačke i najavio "beskompromisnu borbu" protiv vlasti, u kojoj će, kaže, sve demokrate biti ravnopravne. Ponovio je poziv svim bivšim predsednicima DS da se uključe u borbu i rekao da će njihova mesta ostati upražnjena sve dok oni sami ne budu došli, a uveren je da će se to, kako navodi, desiti. Na izbornoj skupštini je 384 delegata verifikovalo mandate Lečiću i potpredsednicima - Dragoslavu Šumarcu, Jovani Jovanović, Petru Radojčiću, Milici Slijepčević i Vojislavu Jankoviću. Jedna od osnivača DS Vida Ognjenović uporedila je situaciju u stranci u prethodne dve godine sa kolima koja su, kaže, ušla u slepu ulicu i u njoj ostala parkirana. Podsetila je da je zajedno sa 53 drugih kolega izbačena iz DS, ali je to, kako je navela, odluka koja nema značaja, jer je DS tamo "gde su njene vrednosti".

Izbacivanja iz stranke

Podsetimo, na izborima 26. septembra za Lečića, inače jedinog kandidata, glasalo 2.485 članova DS, što predstavlja 71 odsto članova sa pravom glasa. Ovu izbornu skupštinu, kao ni izbore, vrh DS s Lutovcem ne priznaje, pa je nakon njihovog održavanja prošle subote 53 člana izbačeno iz stranke, među kojima je i sam Lečić.

Nataša Vučković Žene odjednom isključene Nataša Vučković, doskorašnja poslanica DS, postavila je juče na Tviter fotografiju sa stranačkim koleginicama, koje su, kao i ona, isključene iz stranke po odluci Lutovčeve ekipe. - Žene sve odjednom isključene - napisala je ona. Zene sve odjednom iskljucene pic.twitter.com/bh1DDh7wPO — Natasa Vuckovic (@Natasa_Vucko) October 3, 2020

