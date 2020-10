DOKAZANO! Etička komisija definitivno potvrdila: Danica Popović pokrala mrtvog kolegu

Više nema dileme da je profesorka Ekonomskog fakulteta Danica Popović pokrala svog mrtvog kolegu Stojana Babića, i to tako što je bez navođenja koristila njegov prevod udžbenika za međunarodnu ekonomiju!

To je u petak, 2. oktobra, jednoglasno potvrdila i Etička komisija, nakon što je Stručna komisija Ekonomskog fakulteta u dva izveštaja navela da je Popovićeva grubo zloupotrebila autorsko delo pokojnog kolege, saznaje Kurir.

Izricanje mere

Ovim je i afera o plagiranju konačno dobila epilog i zvanično je potvrđeno da je Popovićeva, četiri meseca nakon smrti profesora Babića, prilikom objavljivanja dopunjenog izdanja udžbenika iz međunarodne ekonomije, autora Dominika Salvatorea, izbacila pokojnog kolegu sa spiska prevodilaca, a njegovo autorsko delo predstavila kao svoje.

U svom mišljenju Etička komisija Ekonomskog fakulteta, koju inače čine i dva visokopozicionirana člana Demokratske stranke, izbegla je da iskoristi termin "plagijat", već je u više navrata isticala "neakademsko ponašanje profesorke Popović". Iz tog razloga komisija je predložila dekanu Ekonomskog fakulteta da profesorki izrekne meru javne opomene i da na sledećoj sednici Nastavno-naučnog veću pred svim profesorima pročita da je Danica Popović zloupotrebila autorsko delo pokojnog profesora Babića.

- Konačnu odluku donosi Nastavno-naučno veće, koje će se sastati u sredu i koje će nakon razmatranja izveštaja dekana, Stručne i Etičke komisije doneti odluku o izricanju mere za profesorku Danicu Popović. S obzirom na to da se radi o dokazanom neakademskom ponašanju, očekuje da će Nastavno-naučno veće usvojiti izveštaj Etičke komisije o neakademskom ponašanju, nakon čega će profesori odlučivati između mere javne opomene i javne osude - priča izvor Kurira.

Istina na videlo

Aleksandar Jakšić, podnosilac zahteva za utvrđivanje neakademskog ponašanja Popovićeve, kaže za naš list da mu je drago što je istina konačno izašla na videlo i što će se ime profesora Babića vratiti na spisak prevodilaca. - To je on svojim radom zaslužio. Svi na Ekonomskom fakultetu, ali i svi u našoj državi, znaju da je Danica Popović plagirala i zloupotrebila autorsko delo pokojnog profesora Babića. Posebno mi je drago što su neakademsko ponašanje Danice Popović utvrdila dva istaknuta člana DS, koji ju je u više navrata, sramnim zvaničnim saopštenjima, podržao u njenom dokazanom nedelu. Ukoliko fakultet ne izrekne meru javne osude, očekujem da će rektor Beogradskog univerziteta pokazati doslednost i da će, po ovlašćenju koje sam joj pre nekoliko dana dao, uložiti žalbu u cilju zaštite univerziteta od plagijarizma - zaključuje on. Popovićeva juče nije odgovarala na naše pozive.

foto: Beta Dekan Branislav Boričić U sredu o daljim koracima Kako nezvanično saznajemo, uprava Ekonomskog fakulteta je već naložila Centru za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta da se ime profesora Stojana Babića vrati na spisak prevodilaca udžbenika iz međunarodne ekonomije. O ostalim merama će se odlučivati na sednici Nastavno-naučnog veća. Dekan Ekonomskog fakulteta prof. Branislav Boričić kaže za Kurir da će se više detalja znati u sredu nakon sednice: - U ovom trenutku samo mogu proceduralno da kažem da je Etička komisija podnela izveštaj i on će biti razmatran u sredu na sednici Nastavno-naučnog veća, nakon čega ću ja preduzeti korake. Ceo ovaj udžbenik će konačno dobiti svoju formu.

Nesporne činjenice 1) Prevod je autorsko delo 2) Prevodilac je nosilac autorskog prava na svoj prevod i njemu pripadaju ista ovlašćenja kao i autoru izvornog dela 3) Prevod je intelektualna tvorevina koja uživa pravnu zaštitu koja se priznaje delima duha 4) Univerzitet u Beogradu plagiranje definiše kao protivzakonito prisvajanje tuđih intelektualnih tvorevina 5) Stručna komisija je u dva izveštaja utvrdila da je autorsko delo Danice Popović neoriginalno 6) Etička komisija je potvrdila neakdemsko ponašanje Danice Popović

