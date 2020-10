VULIN OBJASNIO: Tači broji dane do podizanja optužnice, pa bi da se izbavi napadajući Srbiju

Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je večeras da Hašim Tači napada Srbiju pokušavajući da se izbavi od optužnice Specijalnog suda za zločine tzv. OVK.

"Tači broji dane do podizanja optužnice posle koje će odgovarati za zverstva koja je počinio. Nije ni čudo što je nervozan i što pokušava da se izbavi napadajući Srbiju. Može on da me napada, ali ne može da promeni istinu da su zverstva tzv. OVK tolika da je za njih morao biti formiran poseban sud", rekao je Vulin odgovarajući na izjavu Tačija kojom je optužio Srbiju da vodi fašističku politiku, a ministra Vulina da daje uvredljive izjave.

"Poseban sud za jednu političko-vojnu organizaciju je poslednji put bio formiran u Nirnbergu, za sledbenike nacističke ideologije i sada za pripadnike tzv. OVK. Svaka sličnost je tačna i namerna", poručio je ministar Vulin.

(Kurir.rs)

Kurir