MINISTAR NEDIMOVIĆ O NOVOJ VLADI: Trebalo bi da bude formirana za dve, tri nedelje, Brnabićeva najbolje rešenje

Ministar poljoprivrede u prethodnoj vladi Branislav Nedimović izjavio je danas da očekuje da će nova vlada biti formirana za dve do tri nedelje.

On je dodao da je odluka predsednika Aleksandra Vučića da mesto mandatara za sastav nove Vlade poveri Ani Brnabić "prava stvar" i da je to najbolje rešenje u ovo trenutku.

"Očekujem da sednica predsedištva stranke bude tokom sledeće nedelje, da bi mandatarka imala dovoljno vremena da izabere svoj kabinet, ministre i posle bude i sednica glavnog odbora, a potom da uđemo u skupštinu sa novim zakonom o ministarstvima i vladi, svime što je potrebno", rekao je Nedimović za TV Prva.

On je naveo da procenjuje da bi za dve do tri nedelje mogla da bude formirana vlada.

"U svakom slučaju završićemo taj posao u ustavnom roku", rekao je Nedimović.

Upitan da li će biti ministar poljoprivrede i u novoj vladi Nedimović je odgovorio da je to pitanje za Anu Brnabić, a na pitanje da li bi to želeo, on je rekao da najviše voli da radi u svom gradu - Sremskoj Mitrovici, ali da stoji na raspolaganju.

"Videćemo šta će biti sledeće nedelje", dodao je.

Naveo je i da je odluka da Brnabić bude mandatar doneta jednoglasno.

"Opravdano je predsednik predložio nju, a ja lično uvek i u svakom trenutku za nju podignem dve ruke i mislim da je ona najbolje rešenje u ovom momentu", rekao je Nedimović.

Kaže da se na jučerašnjoj sednici predsedništva stranke razgovaralo o ciljevima nove vlade, a da su to bez sumnje poboljšanje životnog standarda, realizacija programa Srbija 2025 u punom kapacitetu, da se nastavi razvoj infrastruktire i svih započetih projekata, održanje zdravstvene sigurnosti, jačanje vojnog potencijala.

Upitan da li je sa Vučićem ranije razgovarao o premijerskom mestu kako se spominjalo u javnosti, on je rekao da nije.

"Razgovarali smo kako sve treba da funcioniše, ali direktno o tome ne", istakao je.

Upitan da li se oseća sigurno u novoj vladi, rekao je da nema nijednu dilemu, ali da će biti kako kaže mandatar i stranački organi.

"Ja sam više puta rekao i klupa za rezervne igrače je dobro mesto, možete uvek ući sa klupe i dati gol", odgovorio je Nedimović.

Takođe je dodao da ne vidi sebe u drugom resoru, osim poljoprivrede.

(Kurir.rs/Tanjug)

