ŠOK SVEDOČENJE ARKANOVOG OFICIRA: Željko je bio jako povređen, rekao mi je: Legija nas je IZDAO!

BEOGRAD/HAG - Svedok odbrane Stojan Novaković izjavio je danas, na haškom procesu Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću-Frenkiju, da je garda Željka Ražnatovića-Arkana 1991-95. u Hrvatskoj i BiH ratovala u okviru Teritorijalne odbrane i pod komandom JNA ili vojski tamošnjih Srba.

Ilustracija foto: EPA

Novaković - koji je bio logistički oficir Srpske dobrovoljačke garde (SDG), kako je tvrdio, izuzetno blizak Ražnatoviću - negirao je da je SDG imala ikakve veze sa SDB Srbije, Po optužnici koja Stanišića (70), bivšeg načelnika Službe državne bezbednosti (SDB) Srbije, i Simatovića (70), glavnog Službinog operativca, tereti za zločine nad Hrvatima i Muslimanima, Arkanova garda počinila je mnoge od tih zlodela kao jedinica SDB Srbije.

Simatovićev svedok tvrdio je, međutim, da "nikada niko iz Garde nije bio u vezi sa SDB Srbije. To je bilo nemoguće, niko ko je imao vezu sa SDB nije mogao da bude član SDG".

Sam Ražnatović nikada nije dobio nalog SDB Srbije da povede SDG na neko ratište, a u borbene akcije jedinica je išla "pod komandom i u sadejstvu sa JNA ili sa vojskama Republike Srpske Krajine (RSK) ili Republike Srpske (RS)", tvrdio je Novaković.

"Na Željka nikakav uticaj nije imao SDB Srbije, jer on nikoga nije pitao" ni za šta, kazao je svedok.

Ilustracija foto: EPA

Po Novakoviću, SDG je u akcije u Hrvatskoj i BiH išla na poziv lidera tamošnjih Srba, a ne po nalogu SDB Srbije.

Novaković je negirao i navod optužnice da je SDB Srbije naoružavala Arkanovu gardu, tvrdeći da je to činila JNA.

Kao dokaz da je SDG bila u sastavu vojske RSK, Simatovićev branilac Mihajlo Bakrač predočio je naredjenje iz septembra 1991. kojim je tadašnji predsednik vlade Goran Hadžić postavio Ražnatovića za "komandanta centra TO u Erdutu".

Ražnatovićeva formacija je, po svedoku, u leto 1991. otišla na ratište u Istočnoj Slavoniji posredstvom Radmila Bogdanovića, poslanika zaduženog za pomoć Srbima van Srbije, i generala Tomislava Simovića, u to vreme ministra odbrane Srbije.

"General Simović je odobrio našu ideju da idemo da branimo Srbe, ali je rekao da u Istočnu Slavoniju moramo da idemo uz odobrenje JNA, odnosno Teritorijalne odbrane", posvedočio je Novaković, koji je prisustvovao razgovoru.

Po svedoku, Arkana je, prethodno, na generala Simovića uputio Bogdanović, koji je do demonstracija opozicije u martu 1991. bio ministar unutrašnjih poslova Srbije.

Nakon razgovora u štabu TO Srbije, Ražnatović je svedoku preneo da je dobio uputstvo da se u "bazi TO Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema u Erdutu javi komandantu te TO Radovanu Stojičiću-Badži".

Ilustracija foto: EPA / STR

Prema tužiocima, Stojičić je tada bio visoki oficir MUP Srbije.

Novaković je posvedočio da je Ražnatović bio "jako povređen" kada je Milorad Ulemek-Legija 1996. iz SDG prešao u SDB Srbije, u koji je primljen "na konkursu".

"Željko mi je rekao da nas je Legija izdao", kazao je svedok.

Na pitanje advokata Bakrača da li je ikada sreo drugooptuženog Simatovića, Novaković je opisao da je kao "fudbalski menadžer" u beogradskoj kafani "Madera" "svake večeri sedeo s Miljanom Miljanićem, doktorom Acom Obradovićem i Milojkom Pantićem".

"Jednom prilikom, prošao je neki s dužom kosom i cvikerima. Pozdravio se sa Milojkom Pantićem, a nama se predstavio kao Simatović. Kad je otišao, Pantić nam je rekao da je to Frenki iz SDB", ispričao je svedok.

Ilustracija foto: EPA/Srđan Suki

Novakovića će sutra ispitivati branioci prvooptuženog Jovice Stanišića.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir