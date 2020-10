VUČIĆ O IZBORIMA U ŠAPCU: Tužna saga završena srećnim krajem, sada nam ostaje da se vraćaju dugovi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da je u Šapcu završena priča oko izbora srećnim krajem, koji je narod želeo.

Vučić je, na pitanje hoćemo li konačno znati kraj tužne sage u Šapcu, rekao da je užas šta je sve neko radio i kako je zamišljao demokratiju u Šapcu.

- Sada nam ostaje da se vraćaju dugovi, razvija Šabac, da vidimo koje investicije sem Jazakija možemo dovesti u Šabac, da izgradimo autoput do Rume, brzu saobraćajnicu do Šapca i vidimo šta sve treba da napravimo za te ljude, kazao je on.

Vučić je istakao da je to priča sa srećnim krajem, kao što je narod želeo, a bila je tužna saga.

