DARKO OBRADOVIĆ U USIJANJU DANA: ZAMRZNUTI KONFLIKT I LEKCIJA ZA SRBIJU SA KAVKAZA Jedna varnica može da zapali region

Problem zamrznutih konflikata je što taj neugašeni žar za jako kratko vreme, čak i bez značajnog povoda može da raspali sukobe za koje decenijama nije pronađeno rešenje.

Otuda i ne čude upozorenja srpskog predsednika i šefa diplomatije da bi "Srbija trebalo da shvati opasnost zamrznutog konflikta posmatrajući zbivanja u Gorskom Karabahu".

Zašto se obnovio sukob Azerbejdžana i Jermenije, a šta je nauk Srbiji, u emisiji Usijanje govoriće Darko Obradović iz Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost.

- Sukkob je klasičan teritorijalni sukob koji potiče iz 19. veka kada je Rusija osvojila današnji Azerbejdžan, da bi kasnije SSSR njih priznao kao republiku. Staljin je posle ostavio Karabah kao autonomna oblast u okviru Azerbejdžana, a Nahičevan je dat Azerbejdžanju. Tu se vidi koliko su komunisti napravili problem. Mi smo taj etno inžinjering osetili i ovde.

- Nagorno Karabah je sličan Kosovu, a Jermenija se nalazi u veoma teškom položaju, bez saveznika, iako postoji ruska baza, ali to ne vredi mnogo. Oči celog sveta su upereni u KArabah, i to dokazuje da je nama veoma opasno da imamo sličnu vrstu zamznutog konflikta.

- Azerbejdžanci imaju Tursku kao saveznika. Ukoliko bi se i Iran uključio u sukob, imali bi novi Vijetnam. Mogli bi i da se umešaju i čečenksi plaćenici, i da dođe do eskalacije ukoliko ne bude odgovornog ponašanja, posebno Turske kao članice NATO.

- Srbija ima dobre odnose i sa Jermenijom i sa Azerbejdžanom, i saradnju oko prodaje oružja obema stranama.

Kako naučiti iz ovoga?

-Postoji narativ u srpskom društvu o saveznicima, propuštaju se zato mnoge prilike, bivše vlasti su se vodile onim što bi hteo prosečan građanin da čuje. Upravo zbog toga, i promera sa Karabahom, mi imamo primer šta bi moglo da se desi sa Srbia i Albancima. Ukoliko se ne ostvari neko održivo rešenje, neka sila može da zapali sukob ponovo. Onima koji su za zamrznuti sukob bi preporučio da odu u Brnjicu pa da se sretnu sa roditeljima napadnute dece.

- Važno je napraviti optimalno rešenje, u datom trenutku.

Vašingtonski sporazum?

- Uključenje Amerikanaca buldožer diplomatijom je pokrenulo rešenje. Ukinute su takse, oborena je vlada Aljbina Kurtija. Amerikanci su prikazali čist politički pragmatizam, i oni su prvo nastojali da se nađe nešto sa čime će obe strane da se slože. Tu je onda dolazak američke agencije i itd. A posle 30 godina Srbija ima prvi sporazum sa SAD, i Srbija donosi suverenu odluku da uskladi deo spojnih poslova sa SAD. Prošlo je 20 godina od bombardovanja, vreme je da se ide napred.

Šta znaći rok od godinu dana za Beograd i Prištinu u vezi kampanja za nepriznavanje?

- To je rečeno da bi se spustila lopta, da se ne grade političke kampanje. Ukoliko dođe do formiranja SZO i ako EU to prihvati, može doći do sporazuma, bez faktičkog priznanja.

- Kosovo je važno za ceo islamski svet.

