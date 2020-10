OPET SE NADA FOTELJI: Dačićevi već rezervisali avio-karte za naredne dve godine, vredne 45 miliona dinara

Pojedini ministri očito se nadaju da će zadržati svoje pozicije i u budućem sastavu vlade, pa već sada raspisuju javne nabavke za sve potrepštine. Nakon ministarke građevinarstva Zorane Mihajlović, koja je kupila najnoviji model „ajfona“, Ministarstvo spoljnih poslova Ivice Dačića potpisalo je ugovor za rezervaciju i kupovinu avionskih karata u vrednosti od 45 miliona dinara. I to za naredne dve godine.

Redovan rad

Naime, iako su članovi Vlade u tom trenutku bili u tehničkom mandatu i pitanje je još uvek hoće li ostati na tim funkcijama, Ministarstvo spoljnih poslova je 13. jula zaključilo okvirni sporazum o kupovini avio-karata za naredne dve godine. Ugovor koji je potpisao generalni sekretar ministarstva Veljko Odalović navodi da je ova nabavka predviđena godišnjim planom javnih nabavki ministarstva.

U Ministarstvu spoljnih poslova u ovome očigledno ne vide ništa sporno i za Kurir tvrde da ova nabavka spada u „redovne periodične javne nabavke tog ministarstva“ i da se njom „obezbeđuju uslovi za redovno funkcionisanje i rad zaposlenih“.

Odobrio Veljko Odalović foto: Marina Lopičić

Po proceduri

- S obzirom na osnovnu nadležnost ovog ministarstva, a pre svega činjenicu da se svake godine zaposleni redovno rotiraju, to jest upućuju na rad u diplomatsko-konzularna predstavništva Srbije u inostranstvu, ministarstvo je dužno da u kontinuitetu obezbedi mogućnost kupovine avio-karata po najpovoljnijoj ceni i u skladu sa zakonom, ne samo za realizaciju službenih putovanja već i za realizaciju selidbenih putovanja zaposlenih prilikom premeštaja na rad u diplomatsko-konzularna predstavništva u inostranstvu - navode.

Dodaju da je zato ministarstvo tokom 2020. sprovelo javnu nabavku za usluge rezervacije i obezbeđivanja avio-karata u otvorenom postupku i zaključilo okvirni sporazum sa šest dobavljača na period od dve godine.

Dokaz Odluka MSP foto: Screenshot

Dačić za Kurir poručuje da on nema veze s tim, te da to radi generalni sekretarijat i potpisuje generalni sekretar.

- To se ne odnosi na mene, ministri su u Vladi, naša putovanja plaća Vlada. Inače, prethodni tender je važio do jula, a sve posle toga bi bilo nezakonito, znači da nijedna karta ne bi mogla da bude kupljena, a ministarstvo mora da funkcioniše. Zato to nema veze s tim ko će biti ministar, već kako da funkcioniše ono što mora nevezano od izbora nove vlade - kaže Dačić.

MARKO MATIĆ Da objasne čemu žurba Novinar Marko Matić za Kurir kaže da bi Ministarstvo spoljnih poslova moralo da objasni da li je i zbog čega bilo neophodno da se baš sada kupuju karte za dve godine unapred. foto: Printscreen/ Youtube - Takođe, treba videti i koja je firma dobila taj posao, da li je reč o firmi koja se dugo bavi tim poslom, kao i to da li među njenim vlasnicima i menadžerima ima povezanih lica ili lica koja su u sukobu interesa. U svakom slučaju, utisak je da se sa ovim poslom nepotrebno zbrzalo i javnost ima pravo da zna koji su razlozi za to - smatra Matić.

Kurir.rs/ Ivana Žigić Foto: Marina Lopičić

Kurir