MINISTAR VULIN: Ne znam kakva je EU perspektiva zemlje u kojoj se predstavnik hrvatskog naroda bira bošnjačkim glasovima

EU perspektive svake zemlje kandidata iznad svega ugrožava nestabilnost. Srbija je ekonomski i politički stabilna zemlja, ali za BiH je to sve teže reći, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin reagujući na izjavu Željka Komšića, hrvatskog člana predsedništva BiH, koji je u to telo izabran bošnjačkim glasovima, da se iza sastanka njegovog srpskog kolege Milorada Dodika i predsednika HDZ BiH Dragana Čovića sa srpskim predsednikom Vučićem kriju neki drugi motivi, a ne evropska perspektiva dve zemlje, kako je to, prema njegovim rečima, "negde pročitao".

- Kako da se govori o stabilnosti zemlje u kojoj Komšić i Džaferović krše Ustav i bez volje Srba govore da je Kosovo faktički država. Ili gde SDA u svoj kongresni dokument uvodi obavezu uništenja Republike Srpske, ustavne kategorije u BiH - dodao je Vulin.

Ministar kaže da ne zna kakva je EU perspektiva zemlje u kojoj se predstavnik hrvatskog naroda bira bošnjačkim glasovima i preti se Hrvatima da će im svi predstavnici biti izabrani prostom većinom bez njihove volje.

- Komšić neka brine o svojoj zemlji i neka se potrudi da može otići bar do Lištice i Širokog pre nego nastavi da proziva Srbiju i njenog predsednika. Daleko je njemu Beograd - izjavio je ministar Vulin.

(Kurir.rs)

