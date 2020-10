MILENA POPOVIĆ, UDOVICA OLIVERA IVANOVIĆA, ZA KURIR: Opoziciji sam bila dobra dok su se nadali da ću im se prikloniti

Opozicija je u jednom trenutku očekivala da ću se ja prikloniti njima i da ću da učestvujem u njihovoj borbi za vlast. I dok su se tome nadali, ja sam im bila dobra i bila sam "Oliverova udovica". Sada ista ta opozicije pokušava mene da izbriše kao da ne postojim. Ni ja, ni moj sin Bogdan. To je sramno!

Ovim rečima Milena Popović, nevenčana supruga ubijenog lidera Građanske inicijative Sloboda demokratija pravda (SDP) Olivera Ivanovića, počinje razgovor za Kurir. Govori o obeležavanju 1.000 dana od ubistva njenog supruga, napadima na nju, ali i onome za šta će se zalagati u Narodnoj skupštini, gde je poslanica ispred SNS.

Otkud to da je Udružena opozicija Srbije organizovala paljenje 1.000 sveća za Olivera u ponedeljak u Crkvi Svetog Marka?

- Nije prvi put da se koriste trenuci kao što su godišnjica Oliverovog ubistva ili 1.000 dana od tragedije. Na taj način se prikupljaju jeftini politički poeni. Onaj kome je stvarno stalo do istine, on će svakog dana da pali sveću za Olivera i da svakog dana postavlja pitanje ko su njegove ubice, dok se ne dođe do istine. Sramno je da bilo ko zloupotrebljava tragediju jedne porodice i jednog čoveka zbog svojih političkih interesa.

Da li je vas neko pozvao da prisustvujete?

- Dobila sam nekoliko neformalnih poziva da prisustvujem, ali zvanični poziv do meni stigao. I to je sramno, jer su se organizatori obraćali samo jednom delu Oliverove porodice. Time se namerno pravi raskol, i to je samo posledica političke ostrašćenosti. To nije u redu, ali neka služi na čast onima koji su to organizovali, time govore više o sebi samima nego što bih ja o njima. Nisam osoba koja će da kaže ono što ne misli i ne želim da pričam neistine. Ja sam s tim čovekom živela 12 godina i vrlo dobro znam šta se dešavalo i ko je uz njega bio kad je bio najteže, a ko nije.

Pojedini vas etiketiraju kao osobu kojoj nije stalo do toga da se sazna ko je ubio Olivera?

- Svi su oni svesni toga da sam ja žena koja je s Oliverom provela tolike godine i da ja mogu da znam najviše stvari o tom zločinu i da nemam nikakav problem da, ako jednog dana saznam ko je naložio Oliverovo ubistvo, a nadam se da hoću, uperim prst u njega. Čak i da je to moj rođeni brat! Ali niko ne može da očekuje od mene da pokažem prstom na nekoga samo zato što nekome ko želi da dođe na vlast to odgovara. To je za mene nedopustivo. Svi koji koriste to za lične poene, neka im služi na čast.

Da li pratite uvrede na vaš račun na društvenim mrežama? Kako na njih reagujete?

- Svi koji me napadaju i vređaju po društvenim mrežama samo su ostrašćeni ljudi, ljudi bez imena, koji se kriju iza lažnih profila i koji pokušavaju da izvrše pritisak na mene. Samo govorim istinu i govoriću i ubuduće samo istinu, moj Oliver je to zaslužio, svidela se ona nekome ili ne. Svaki dan svog života posvećujem tome da dođem do istine.

Postali ste narodna poslanica SNS, za šta ćete se najviše zalagati u parlamentu?

- Dve stvari me posebno interesuju: kultura, kojoj sam godinama unazad posvećena, kojom se bavim otkad znam za sebe i za koju sam se školovala, a druga tema je Kosovo, kao neizostavni deo mog života, za koji je i moj Oliver dao svoj život. Boriću se svim srcem za naše interese.

Kada su vas imenovali za narodnu poslanicu, bili su komentari, citiram:"Milena Ivanović politička starleta SNS", kako na to reagujete?

- To je strašno, ali to govori o ljudima koji tako nešto pišu. Ne obazirem se na sve te komentare. Imam svoj život, svoj pravac i znam da sam apsolutno iskrena i da su moj obraz i moja savest čisti. Vreme će pokazati ko je bio u pravu.

O nasledniku

Sin Bogdan mi je sve što imam u životu

Kako je vaš i Oliverov sin Bogdan, koliko uspevate da ga sačuvate od teških tema i neprijatnih konotacija?

- On je veliki dečak, četvrti je razred. Trudim se da ga zaštitim od svega toga koliko god mogu. Ne mogu baš uvek, ali mi o svemu pričamo, on ima puno razumevanja i imamo iskren i otvoren odnos. On je meni najveća podrška, snaga, ljubav i sve što imam u životu. Neka je on živ i zdrav i da lepo raste, a sve ostalo će doći na svoje.

