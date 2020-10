VUČIĆ NAKON SASTANKA SA ŠEFOM HRVATSKE DIPLOMATIJE: Ni lak, niti prijatan razgovor, ali plodotvoran za oba naroda

"Želeli smo da pokažemo na najkonkretniji način da možemo da pošaljemo jasnu poruku da ljudi hrvatske nacionalnosti koji žive u bilo kojem delu Srbije jesu građani naše zemlje, jesu neko ko treba da uživa sva moguća prava i neko čija je Srbija domovina. Bez obzira na to šta je bilo u prošlosti, siguran sam da i jedni i drugi razumemo da su nam mir, stabilnost i poverenje ključne poruke na kojima treba da gradimo budućnost." Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom otvaranju kuće bana Josipa Jelačića u Spomen-domu bana Josipa Jelačića u Novom Sadu.

