KO ĆE UĆI U NEMANJINU 11, NA POMOLU VELIKE REFORME: Gojković u igri za ekonomiju, ministar kulture novo lice! I DR DARIJA U TRCI

Maja Gojković, doskorašnja šefica Skupštine i najozbiljniji kandidat za novu ministarku kulture i informisanja, sada je u igri i za drugi resor - zaštitu životne sredine, saznaje Kurir.

Osim Gojkovićeve, mogući kandidat za to mesto je i doskorašnja predsednica opštine Savski venac Irena Vujović, kaže naš sagovornik upućen u dešavanja u SNS.

- U novoj vladi će najvažnija ministarstva, verovali ili ne, biti upravo - ekologija, i pod brojem dva - kultura. Goran Trivan neće biti u novoj vladi, a leđa ćemo sigurno videti i Vladanu Vukosavljeviću. Zbog brojnih važnih zakona koji čekaju domen kulture, taj resor mora da pruzme neko sposoban. U pitanju je potpuno novo ime - kaže naš izvor.

Izazovi

A sve oči će biti uprte u sektor ekologije zbog obaveznog usklađivanja sa standardima zaštite životne sredine EU. Tu nije samo u pitanju usklađivanje regulativa već i obezbeđivanje novca koji te standarde prati, a prema nekim procenama, pretpristupni fondovi EU neće biti dovoljni za taj proces.

- Zato sektor ekologije mora da vodi ozbiljna osoba u koju stranka ima poverenja, jer ne sme biti grešaka - dodaje izvor našeg lista.

Sa druge strane, sektor kulture će biti veliki izazov za novog ministra zbog menjanja Zakona o pozorištu, ali i zbog donošenja zakona o platama glumaca.

- Uslediće veliko sređivanje sektora kulture i zato je i tu potreban čovek od integriteta. Vukosavljević to nije bio, napravio je mnogo gafova tokom karijere. Ulazio je u bespotrebne sukobe, a tamo gde je trebalo da „pokaže zube“ pravio se nem - dodaje izvor Kurira.

Sve poznato do utorka

Darija Kisić Tepavčević, članica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, najizvesniji je kandidat za novi resor - demografiju, a u Nemanjinu 11 će, po svoj prilici, ući i aktuelna potpredsednica SNS i poslanica Marija Obradović. U igri za novi kabinet je i Brankica Janković, koja bi mogla da vodi resor rodne ravnopravnosti.

Srbija bi uskoro trebalo da se upozna s kandidatima za nove ministre, jer, kako je naveo potpredsednik SNS Miloš Vučević, imena ćemo znati za tri dana (do utorka). Ako se držimo njegove najave, to znači da će sednica Predsedništva, na kojoj će biti saopštena imena, biti održana tokom vikenda ili, najkasnije, u ponedeljak. Samo okupljanje naprednjaka dalje vuče i zakazivanje nastavka sednice Skupštine. Do zaključenja ovog broja parlamentarci nisu dobili poziv za održavanje sednice.

ISTIČE ROK Sledećih 10 dana ključni i za Skupštinu Sednica parlamenta na kojoj su verifikovani mandati novim poslanicima održana je 3. avgusta i njen nastavak, kada će se birati čelni ljudi ove institucije, očekuje se od tada. Nema zakonskog roka do kada mora da se završi ta započeta sednica, ali, kako objašnjava izvor Kurira iz Skupštine, rok za konstituisanje vlade je 90 dana od verifikovanja mandata poslanicima, što je početak novembra, a što opet znači da parlamentarci do tog roka moraju da se okupe. Međutim, pored sednice na kojoj će se birati predsednik i ostali čelnici, do roka za formiranje vlade mora da se održi i sednica o izmenama i dopunama zakona o vladi i ministarstvima, jer se uvode novi resori. To znači da bi u narednih 10 dana morale da se održe dve sednice. foto: Zorana Jevtić

JELENA VUKOIČIĆ Pred vladom veliki izazovi Politikolog Jelena Vukoičić kaže da ovu vladu čekaju izazovi s kojima se nije susretala nijedna ranije. - Vladu i Srbiju čekaju nova iskušenja i kad je reč o ekonomskoj situaciji, i u segmentu zdravstva, zbog pandemije koronavirusa, a i o pitanju Kosova. Svi ministri moraju da budu izuzetni, koji god resor da je u pitanju, jer će i Srbija i svet biti u vanrednoj situaciji. Ovu vladu čekaju izazovi koje nije imala nijedna vlada do sada - navodi Vukoičićeva.

Kurir.rs/ Katarina Blagović

