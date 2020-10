PROCURIO ŠOKANTAN SNIMAK: Zelenović sa saradnicima brutalno prozivao Đorđevića i otkrio podli plan kuma Dragana Đilasa

Predsednik Pokreta za Srbiju Nebojša Zelenović brutalno je danas tokom sastanka sa najbližim saradnicima isprozivao predsednika Pokreta "Oslobođenje" Mlađana Đorđevića.

Kurir je došao do kratkog snimka na kome se navodno čuje Zelenović koji žestoko proziva kuma Dragana Đilasa zbog stava o Kosovu i Metohiji.

- Znaš li koja je to perverzija da Mlađa Đorđević, koji na reveru drži znak tajne ruske službe, izađe da se bavi politikom i kaže: "Pustićemo (predsednika Srbije Aleksandra) Vučića da reši Kosovo, a onda ćemo da mu slomimo vrat. To znači da nama nije problem da se to reši nego da nama treba žrtva - čuje se Zelenović kako viče tokom sastanka.

A da je za Zelenovićevu političku opciju problem Kosova i Metohije i tamošnjeg srpskog naroda i te kako nevažan potvrđuje i kraj snimka.

- Ma boli nas du*e za Kosovo - čuje se Zelenović.

Sastanak je prema nezvaničnim informacijama održan danas tokom popodneva u Šapcu.

(Kurir.rs/Foto:Zorana Jevtić/Beta/Luka J)

Kurir