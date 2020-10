NEIZVESNO: Ako Bajden pobedi, Amerika zaoštrava stav prema Srbiji! Guraće nezavisno Kosovo!

SAD bi mogle da promene odnos prema Srbiji i rešavanju kosovskog problema ukoliko na američkim izborima pobedi Džo Bajden, protivkandidat aktuelnog šefa Amerike Donalda Trampa, ocenjuju sagovornici Kurira.

Ova promena bi za Srbiju, kažu naši sagovornici, bila izuzetno loša, naročito zato što Bajden, kako podsećaju, važi za čoveka koji nije naklonjen našoj državi, a krajem devedesetih se zalagao i za NATO bombardovanje tadašnje Jugoslavije.

Najavio u dokumentu

Mogućnost promene američke politike je ovih dana nagovestio i sam Bajden, najavljujući da će preokrenuti, kako je naveo, "neuravnoteženi pristup" Trampove administracije prema Srbiji i tzv. nezavisnom Kosovu. Naime, on je u dokumentu "Vizija za odnose sa Albanijom i Kosovom" pisao o svojim planovima za buduće odnose na Balkanu i tu je podsetio da je kao senator branio interese Kosova. Kad je fokus sveta bio negde drugde, naveo je Bajden, on je podržavao njegovu nezavisnost, za koju kaže da je "nepovratan proces", piše prištinski portal Reporteri. U dokumentu je naveo i da će "poštovati teritorijalni integritet Kosova i postizanje punog uzajamnog priznanja".

Ne menja stav

Bivši ambasador Milisav Paić kaže za Kurir da nema dileme da bi se odnos SAD prema Srbiji promenio nagore ukoliko bi na vlast došao Bajden.

- On je bio jedan od glavnih zagovornika i protagonista bombardovanja Srbije 1999. godine. Bio je jedan od glavnih koji su podržavali proglašenje jednostrane nezavisnosti Kosova. Bez obzira na to što je bio u dva navrata u poseti Srbiji, njegov stav se nije promenio. Upravo ova njegova platforma potvrđuje da će, ukoliko pobedi na izborima, uticati na to da se postigne obavezujući sporazum i naše priznanje Kosova kao nezavisne države. On je tu dosta jasan - ocenjuje Paić i dodaje da je taj dokument velikim delom namenjen albanskim glasačima u SAD i da je ovo pokušaj da pridobije njihove glasove na izborima.

U dokumentu se navodi i da će Bajden ohrabriti EU da ispuni obećanje da će građanima Kosova odobriti liberalizaciju viznog režima, kao i da će se preduzeti koraci za unapređenje integracije Kosova u EU, što uključuje i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

foto: Printscreen Nebojša Čović Davao je teške izjave o Srbima Bivši potpredsednik vlade Srbije podseća da je Bajden još odranije poznat kao političar koji se zalagao za antisrpske interese. - Imao sam nekoliko puta prilike da se sretnem s Bajdenom i on važi za ekstremnog jurišnika antisrpske varijante, da ne kažem srbomrsca. Davao je vrlo teške izjave kad su Srbi u pitanju, u grupaciji je albanskih lobista i dosta je doprineo da na Kosovu imamo situaciju koju imamo. On se zalagao za bombardovanje i NATO agresiju na Srbiju - rekao je Čović za Pink.

foto: Printscreen Poruka Prištini iz EU Lajčak: Ustav nije Biblija Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak rekao je da se kosovski ustav može promeniti, što je izazvalo oštre reakcije kod prištinskih zvaničnika. - Ustav nije Biblija, on se može promeniti - rekao je Lajčak govoreći o formiranju Zajednice srpskih opština (ZSO). Ove izjave su analitičari opisali kao prve signale pritiska EU na Prištinu, dok ih je lider Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa nazvao "neprimerenim i nepromišljenim", te da bi uspostavljanje ZSO trebalo da se uradi na osnovu važećih zakona.

Skandal kod Leposavića Albanci izgazili srpsku zastavu Dvojica Albanaca skinuli su srpsku zastavu kod Leposavića, a jedan od njih ju je zatim na putu izgazio. Florim Morina i Nuhi Bašota snimili su gaženje zastave i snimak poslali redakciji Indeksonlajna, a Morina je objavio i na svom Fejsbuk profilu snimak, na kom je zabeleženo i vreme - subota u 12.30 časova. Kako je navedeno u snimku, skidanje i gaženje srpske zastave je "odgovor" na to što je 10. oktobra, kako su mediji preneli, sveštenik iz okoline Beograda uklonio albansku zastavu s karaule Košare, gde ona stoji od 1999. godine, kad su se srpske snage povukle s Kosova i Metohije nakon bombardovanja SRJ i Kumanovskog sporazuma.

Dokument možda nije autentičan

Politički analitičar Nemanja Starović kaže da se autentičnost navodnog Bajdenovog dokumenta može dovesti u pitanje.

- Autentičnost dokumenta pod nazivom "Vizija za odnose sa Albanijom i Kosovom" morala bi se staviti pod veliki znak pitanja, budući da je plasiran preko jednog albanskog portala, da nije objavljen u američkim medijima, te da ga nema ni na jednom od zvaničnih kanala komunikacije Bajdenove kampanje - objasnio je Starović za Kosovo onlajn.

