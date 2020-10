Pred Srbijom su teški izazovi. Svaka politička stranka, ali i svaki čovek u našoj zemlji ima obavezu da pomogne svojoj zemlji. Prijateljstva su u politici retka, ali su zajedništvo i jedinstveno delovanje ključni za dobrobit Srbije. Samo ujedinjena Srbija biće snažnija i uspešnija.

