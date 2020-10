RUSIJA I KINA REKLE NE! Propao plan da se Ujedinjene nacije izbace sa KiM! UNMIK OSTAJE

S druge strane, ruski ambasador pri UN Vasilij Nebenzja rekao je da Moskva smatra da je UNMIK ključna međunarodna misija na KiM, dok je zamenik kineskog ambasadora pri UN Geng Šuang rekao da Kina podržava nastavak mandata UNMIK-a i važnu ulogu koju ima ta misija.Kineski predstavnik je, takođe, pozvao Beograd i Prištinu da sprovode dogovorene sporazume, ocenivši da sporazum o ekonomskoj normalizaciji odnosa iz Vašingtona predstavlja važan korak ka ostvarivanju napretka. On je naglasio da Kina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, da razume legitimnu zabrinutost Srbije po pitanju Kosova i da ceni napore Srbije za političko rešenje kosovskog pitanja. - Kina pozdravlja napore obe strane da postignu uzajamno prihvaljivo rešenje - poručio je on.

Kineski predstavnik je istakao da se njegova zemlja nada da će Priština nastaviti da sprovodi Briselski sporazum i "efikasno promovisati osnivanje" Zajednice srpskih opština. On je, istovremeno, izrazio zabrinutost zbog izgradnje puteva oko manastira Dečani. Nemački diplomata pozdravio je nastavak dijaloga Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom EU. On je ukazao i na važnost Specijalnog suda, navodeći da je to važan deo izgradnje vladavine prava i okončavanja nekažnjivosti. Britanski predstavnik zatražio je da se preispita uloga UNMIK na KiM, navodeći da je situacija značajno drugačija u odnosu na 1999. godinu, kada je počeo mandat te misije. On je, takođe, pozdravio nastavak dijaloga pod pokroviteljstvom EU, kako i napredak koji su dve strane ostvarile u Vašingtonu.

- Normalizacija odnosa između Kosova i Srbije ključna je za regionalnu stabilnost i prosperitet - poručio je britanski diplomata.

On je istakao da Britanija podržava rad Specijalizovanih veća i specijalizovanog tužilaštva. Takođe je pozvao zvaničnike da se uzdrže od retorike koja bi mogla da povredi porodice žrtava rata, navodeci da London snažno podržava vladavinu prava. Zamenica američke ambasadorke pri UN, Čerit Norman Šalet ocenila je kao istorijski dan kada su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Avdulah Hoti u Beloj kući potpisali sporazum o ekonomskoj normalizaciji odnosa i pohvalila dvojicu lidera da su pokazali ogromnu hrabrost upustivši se u pregovore.

Ona je, takođe, pozvala Savet bezbednosti da razmisli o promeni Unmika i preduzme korake u tom pravcu. Francuska ambasadorka je ocenila je da je jedan od glavnih izazova na KIM "puna normalizacija odnosa sa Srbijom". - Sveobuhvatni, definitivni i pravnoobavezujući sporazum je preduslov da se Srbija i Kosovo pridruže EU - poručila je ona. Ona je, takođe, pozdravila nastavak dijaloga Beograda i Prištine i poručila da je Francuska uverena da dve strane imaju zajedničku evropsku budućnost.

