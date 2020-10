ŠAPIĆ KAŽE DA ĆE OSTATI ISTI I PORED ULASKA SPAS-A U VLADU: Guraću svoju priču, pa dokle izdržim

Aleksandar Šapić, lider Spasa i predsednik opštine Novi Beograd, čija stranka ulazi u buduću vladu, poručuje da nema razloga da ne bude kakav je bio do sada, dodajući da se isto ponaša otkako je, pre više od deset godina, ušao u politiku.

- Ako se pogleda moj politički razvojni put, sve je jasno. Nikada nisam tek tako odustajao od svojih ubeđenja, a mislim da sam to često radio apsolutno i na svoju štetu. To što sam ipak uvek sve uspevao da izguram, dovoljno govori o tome koliko se držim svojih uverenja. Tako sam se još 2013. slikao sa Veselinom Šljivančaninom, iako sam tada bio generalni sekretar DS, i svi su me zbog toga napali. Isto tako, nikada nisam bio deo nijednog opozicionog bloka, uvek sam na sve izbore izlazio samostalno, a opet sam pohvalio svaki njihov predlog za koji sam smatrao da je dobar. Isto tako i kada je u pitanju vlast. Tako da sam sada samo nastavio tamo gde sam stao, s tim što je sada SNS pokazao interesovanje za ono što sam radio i govorio. Iako im matematički nisam bio potreban, očito su smatrali da nešto umem da radim i da to ima smisla - kaže on.

Reklo bi se da vaši pogledi nisu znatno drugačiji od većinskih predstavnika vlasti...

- Da imam znatno različite polazne tačke u odnosu na većinu u vladi o ključnim državnim stvarima, ne bih bio deo vlasti. Kada pričamo o ključne tri tačke, a to su borba protiv kovida 19, očuvanje ekonomije u ovim okolnostima, te spoljna politika i pozicioniranje Srbije u Evropi i svetu, sve su to stvari o kojima smo se složili. Takođe, i u prošlosti sam čak imao daleko bliže stavove njihovima nego mnogi drugi, samo što nemam bombastične izjave. Primera radi, među prvima sam podržao mini-Šengen, kada ga nisu podržavali ni pojedini članovi aktuelne vlasti. Naravno da se ne slažemo o svemu, ni sa porodicom se ne slažeš uvek o svemu, a ne s nekim drugim, ali da se nismo složili o najvažnijim stvarima, svakako da ne bih ni bio deo vlasti.

Da li je prilikom pregovora o ulasku u vladu ipak bilo nekih neslaganja?

- Nije bilo nekih neslaganja, više smo samo konstatovali stanje stvari. Bez obzira na to što sam bio u opoziciji, nisam nikada imao problem da za stvari za koje smatram da su ispravne, to i kažem. Kao što nisam nikada imao problem da i pojedine stvari koje su radile neke druge opozicione stranke, a nisu deo mog korpusa, pohvalim i kažem da su dobre. Politikom čovek treba da se bavi na takav način da zastupa stavove za koje smatra da su ispravni, a ne da se vodi time ko ih govori. Tako se ponašam godinama, moji stavovi su poprilično jasni već dugo.

Za šta ćete se zalagati?

- To je kao kada biste me pitali šta je najveći problem u svetu, previše apstraktno... No, u najkraćem, zalagaću se za sve ono za šta sam se zalagao proteklih godina, a naročito za ono što se tiče našeg programa, jer imamo jasan program i programska načela, i to je pravac kojim moja organizacija i ja smatramo da treba voditi Srbiju u budućnosti. Od situacije do situacije u budućnosti držaćemo naš kurs. Ne kažem da ga nećemo možda menjati u skladu sa generalnim okolnostima, ali će to menjanje biti samo ako procenimo da je u interesu Srbije. Sigurno neću biti neko ko danas priča jedno, a sutra drugo, i nemam problem s tim da stanem iza svake svoje reči, pa makar i rekao da sam pogrešio. Ja ću tako kakav sam, pa dokle izdržim.

Kurir.rs, I. Žigić

