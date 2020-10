NIJE U MOJOJ PRIRODI DA BUDEM PROTOKOLARNI PREDSEDNIK! Dačić poručuje sa nove funkcije: Delovaćemo operativno sa Vučićem i Vladom

Izbor na mesto predsednika parlamenta je rezultat viđenja predsednika Aleksandra Vučića neke moje uloge kao šefa druge partije po snazi, a ljudi moraju da shvate da funkcija ne čini čoveka, nego čovek čini tu funkciju, izjavio je danas novi predsednik Skupštine Srbije i predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dacić.

"Ako neko misli da ću biti protokolarni predsednik parlamenta, to jednostavno nije u mojoj prirodi", rekao je Dačić i istakao da su oni koji govore da je mesto predsednika skupštine degradacija, ili politički diletanti, ili zlobnici.

Dodao je da nije željan izvršne vlasti u smislu poluga koje ona ima jer je zakonodavna vlast u samom vrhu u sistemu podele vlasti pošto iza nje stoji narodna volja i ocenio da je ovo je najviša funkcija na kojoj je do sada bio.

Dačić je ukazao i da je njegov izbor na mesto predsednika skupštine rezultat pre svega Vučićevog sagledavanja budućih međusobnih odnosa i potrebe da sve institucije vlasti izgrađuju svoj vrhunski autoritet i legitimitet.

foto: Ana Paunković

Podsetio da je prvi put ušao u parlament kao poslanik 1992. godine, a da se od 1990. nije desilo da neki predsednik stranke bude predsednik skupštine.

"Dosta dugo smo razgovarali kakva bi politička kombinacija mogla da se napravi, imajući u vidu skore izbore koji nas čekaju 2022. godine", rekao je Dačić i dodao da očekuje sve izbore osim lokalnih i pokrajinskih.

On je ocenio da parlament ima i veliku odgovornost u uslovima kada postoje određene tenzije i dodao treba da bude mesto gde se odvija dijalog, mesto sa kim će razgovarati i međunarodni faktori.

Dodao je i da predstavnicu Evropskog parlamenta govore da je za njih partner parlament Srbije.

Na pitanje o političkom životu bez opozicije u parlamentu odgovorio je da nije u njegovoj nadleženosti da nekog uvodi u parlament, i da o tome treba da razmišljaju političke stranke.

On je podsetio da je kao najmlađi poslanik još 1992. učestvovao u okruglim stolovima sa opozicijom kada je na opozicioni zahtev uveden cenzus od pet odsto, i dodao da da sada nije spušten cenzus na tri posto, SPAS Aleksandra Šapića ne bi uspeo da uđe u skupštinu.

"Ovde je i naš cilj da vidimo kakve to imaju primedbe druge neke stranke vezano i za izborni proces i za zakone. Veoma je važno da se raspravlja i o svim otvorenim pitanjima u našem društvu koje nisu samo političkog karaktera, već su društvenog značaja. Parlament je to mesto gde bi trebalo da se čuju svi glasovi koji postoje u našem drustvu", rekao je Dačić.

Zukorlić zamenik Ocenio je i da je dobro što je Muamer Zukorlić prihvatio mesto potpredsednika skupštine jer je on na neki način sada opozicija. "Naša opozicija treba da se pita u kakvu su situaciju sebe doveli, jer će gledati skupštinsku raspravu na televiziji", rekao je Dačić.

Predsednik skupštine najavio je da će danas biti usvojen zakon o ministarstvima, i da će uslediti izbor Vlade Srbije.

foto: Tanjug/ Zoran Žestić

Izborom na mesto predsednika Skupštine nije se, kaže, žrtvovao za druge jer je došao na višu funkciju.

"Ja sam prošao sve to u izvršnoj vlasti. Predsednik skupštine je druga ličnost /(u državi) po protokolu, to je tako zbog značaja institucije same skupštine", rekao je on.

Dodao je da predstoji razgovor oko toga šta je u ovom trennutku najbolje da obavljaju kadrovi SPS-a u Vladi Srbije.

Smatra da je njegov izbor strateška odluka i da će skupština delovati zajedno i operativno sa predsednikom Vučićem i Vladom Srbije kroz koordinaciju svih aktivnosti.

"U Srbiju dolazi ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov u dogovoru s predsednikom Vučićem i on je zatražio da dođe u skupštinu. Značajno je da skupštima ima međunarodnu aktivnosti - parlamentarnu diplomatiju",rekao je Dačić.

Dodao je da to ipak nije prioritet već je na prvom mesta da skupština radi efikasno i odražava državno jedinstvo.

Borba s kriminalom Upitan o bezbednosti predsednika Vučića povodom objave borbe protiv mafije Dačić je rekao da će onaj ko je sinonim za borbu protiv mafije, biti na meti. "Bitno da službe bezbednosti vode računa o tome. Svakako se može očekivati odgovor mafije. A to je borba od suštinske važnosti za društvo jer su mafija i organizovani kriminal kancer i treba se brzo i preventivno reagovati", zaključio je on. On se saglasio da je jedan od značajnih ciljeva borba protiv organizovanog kiriminala, nasilja i mafije, za šta je potreban niz kadrovski odluka kao i sagledavanje niza zakonskih i podzakonskih rešenja neophodnih za tu borbu.

