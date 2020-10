SVI DRŽAVNI ORGANI DA ZADAJU ZAVRŠNI UDARAC MAFIJI! Vučić: Neuporedivo su bolji rezultati nego kada su tajkuni upravljali Srbijom

Predsednik SNS Aleksandar Vučić rekao je danas da je on predložio izmene na čelu ministarstava odbrane i unutrašnjih poslova, rekavši da nije samo jedno mniistarstvo to koje može zadati konačan udarac mafiji.

Vučić je, na konferenciji za štampu posle sednice Predsedništva SNS, na pitanje koje je bilo upućeno mandatarki Ani Brnabić, zbog čega je napravila izmenu i postavila Aleksandra Vulina na čelo Ministarstva unutrašnjih poslova, te da li je to zato što je dosadašnji šef tog resora Nebojšta Stefanović izneverio njena očekivanja, kao i da li će Vulin biti taj koji će zadati krajnji udarac aždaji-mafiji, jasno rekao da je on to predložio.

- Ja sam predložio zamenu, kao i za Zoranu i neke druge stvari. Slučajno sam bio nosilac liste koja je pobedila. Brnabić je predložila druge stvari i mi tako funkcionišemo, objasnio je on.

Vučić je ukazao da vlada još nije formirana, i da će potpun sastav biti poznat tek za dva dana.

Ukazao je da nije samo jedno, već više ministarstava, koja treba da zadaju konačan udarac mafiji.

- Za razliku od tajkunskog vremena kada su vodili MUP mi smo u prethodnih nekoliko godina imali bolje rezultate, broj ubistava je smanjen za 20 odsto, takođe i broj razbojništava. Neuporedivo su bolji rezultati nego kada su oni upravljali Srbijom. Štitili smo građane, opremali policiju .Veoma sam zadovoljan kako je Stefanović opremio policijske snage, dodao je on.

Vučić je kazao da ako neko misli da je kazna otići na čelo Ministarstva odbrane, treba da ima u vidu da je to njegovo ministarstvo.

Ponovio je da svi državni organi moraju da rade zajedno na konačnom udarcu mafiji, jer se radi o savremenom kriminalu, koji nije lako uhvatiti.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir