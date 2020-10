ALEKSANDAR ŠAPIĆ: U novoj vladi su nacionalni interesi važniji od partijskih

Lider Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić izjavio je večeras da je novoformirana vlada koncentraciona vlada u kojoj su nacionalni interesi važniji od partijskih, inače bi vladu formirao sam SNS.

On je, gostujući u Utisku nedelje, rekao da je procenjeno da su neke stvari važnije od partijskih interesa.

"Da su normalne okolnosti, pretpostavljam da bi SNS sam formirao vladu", ocenio je Šapić.

Govoreći o Ministarstvu za brigu o porodici koje će voditi Goran Dmitrović iz SPAS-a, Šapić je rekao da je to Ministarstvo važno, kao i da je on lično odlučio da Dmitrović bude na njegovom čelu.

"Dok sam ja predsednik, ja ću odlučivati ko će biti u izvršnoj vlasti", rekao je Šapić i dodao da Dmitrović ima širok spektar interesovanja i da se kad god je mogao trudio da štiti srpski narod.

"On je apsolutno neko ko je referentan za to ministarstvo i to će i pokazati i implementirati neka naša programska načela", rekao je Šapić.

Šapić je izjavio da podržava borbu protiv organizovanog kriminala, a naročito sada kada je deo izvršne vlasti.

Odgovarajući na pitanje šta je moglo da podstakne predsednika Srbije Aleksandra Vučića da najavi borbu protiv organizovanog kriminala, rekao da je to možda moglo da bude nekoliko ubistava koja su se u poslednje vreme dogodila u Beogradu.

"Nadam se da će država reagovati. Te dve velike kriminalne grupe su daleko proširile snagu, ne samo ovde, već i u Evropi i nema nijedne veće pošiljke narkotika bez njih", rekao je Šapić aludirajući na crnogorske narko klanove.

Komentarišući da li će Aleksandar Vulin moći da se izbori sa tim, on je kazao da neće ulaziti u odluke po pitanju svakog ministarstva.

"Ne mogu da znam na osnovu čega su donete odluke o kadrovima, ali pretpostavljam da predsednik misli da on to može i tačka", rekao je Šapić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir