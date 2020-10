MANDATARKA BRNABIĆ: Nova vlada pokazatelj koliko smo slušali narod, osnovni cilj bolji kvalitet života građana Srbije

Mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić izjavila je danas da je osnovni cilj nove vlade bolji kvalitet života građana Srbije i dodala da je njen sastav pokazatelj koliko je vlast "slušala narod".

"Nova vlada je pokazatelj koliko smo slušali narod u Srbiji, koliko smo, i pored toga što smo ponovo dobili poverenje građana sa listom 'Aleksandar Vučić - Za našu decu', čuli da mnoge stvari treba da se menjaju, da je potrebno da promenimo neke ministre, iako su dobro radili, da bi došla nova energija", rekla je Brnabić.

Navela je da nova vlada ima 11 novih ministara, da će ih možda biti 12, te dodala da polovinu vlade čine potpuno novi ljudi koji do sada nisu imali veze sa politikom.

Komentarišući Vučićev predlog da bivša funkcionerka Demokratske stranke Gordana Čomić bude ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Brnabić je ocenila da je Vučić time "otvorio vrata i prozore za dijalog".

Brnabić je istakla da je SNS jedina stranka koja se kontinuirano menja i koja se ne plaši da ulaže u mlade ljude, dodajući da je ponosna što je član te stranke.

Kako je istakla, to je stranka koja uvodi nova lica, investira u mlade, ne plaši se da otvori vrata i da važne resore ljudima koji su nestranačke ličnosti.

"Kada bi neki mediji, političke stranke, analitičari bili malo objektivniji i to pozdravili, mislim da bi se onda i neke druge stranke otvorile za iste takve stvari i kao društvo bi brže napredovali jer ne može to samo da 'vuče' SNS i Vlada Srbije", rekla je Brnabić i zaključila: "Da li smo uradili sve kako treba? Da li smo nešto mogli drugačije i bolje? Bez sumnje, politika je stvar kompromisa, ali smo iz vlade u vladu, pre svega zahvaljujći Aleksandru Vučiću i SNS, išli sve hrabrije u te promene kako bi Srbija napredovala sve brže i to naši rezultati pokazuju iz godine u godinu".

